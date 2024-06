Antwort auf EU-Zölle: Chinas Autobauer appellieren an Peking

Die chinesischen Autohersteller haben die Regierung in Peking dazu aufgefordert, wegen der geplanten Importzölle auf chinesische Autos gegen die EU zurückzuschlagen.

Die Regierung soll zusätzliche Zölle auf aus der EU importierte Verbrenner in Erwägung ziehen, schlugen sie in einem Treffen am Dienstag vor, wie die staatliche Zeitung Global Times berichtete.

PEKING (Dow Jones)