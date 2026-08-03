AOI ELECTRONICS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AOI ELECTRONICS ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AOI ELECTRONICS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,55 JPY, nach 18,16 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat AOI ELECTRONICS mit einem Umsatz von insgesamt 10,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at