Aon Aktie
WKN DE: 865852 / ISIN: US0373891037
|
11.11.2026 23:30:02
Aon: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Aon (NYSE:AON) announced 6% organic revenue growth, which measures top-line expansion excluding acquisitions and currency movements. The firm's ability to expand sales and operating margins during turbulent market conditions underlines its long-term compounding power.
Three things management said stand out.
The proposed acquisition of USI, an insurance brokerage, targets a $40 billion addressable middle-market segment containing 200,000 potential corporate clients. Management expects $395 million in earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, or EBITDA, run-rate synergies across cost reductions and revenue cross-selling.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aon Corp.
Analysen zu Aon Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.