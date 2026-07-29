Aon Aktie
WKN DE: A1JWHG / ISIN: GB00B5BT0K07
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29.07.2026 12:34:05
Aon Plc Profit Drops In Q2
(RTTNews) - Aon plc (AON) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $551 million, or $2.58 per share. This compares with $579 million, or $2.66 per share, last year.
Excluding items, Aon plc reported adjusted earnings of $828 million or $3.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.2% to $4.246 billion from $4.155 billion last year.
Aon plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $551 Mln. vs. $579 Mln. last year. -EPS: $2.58 vs. $2.66 last year. -Revenue: $4.246 Bln vs. $4.155 Bln last year.
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