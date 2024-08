AP Moeller - Maersk A-S (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (B) veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 350,51 DKK, nach 581,83 DKK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AP Moeller - Maersk A-S (B) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 88,49 Milliarden DKK im Vergleich zu 88,90 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at