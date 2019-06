Wiener Regenbogenparade zieht über den Ring

Wien - Die Wiener Regenbogenparade wird am Samstag zum 24. Mal über die Ringstraße ziehen. Der Veranstalter, die Homosexuelle Initiative Wien (HOSI), erwartet bis zu 500.000 Teilnehmer, die gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen demonstrieren werden. Das wäre ein neuer Rekord. Ein "Allzeit"-Hoch gibt es auch bei den Beiträgen. Es sind gut 60 Prozent mehr als 2018.

BVT-U-Ausschuss befragte in 44 Sitzungen 88 Personen

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der BTV-Affäre wurden 102 Befragungen von 88 Auskunftspersonen durchgeführt. Die längste Befragung dauerte 3 Stunden und 58 Minuten, die kürzeste 14 Minuten. Insgesamt trat der Ausschuss zwischen 4. September 2018 und 5. Juni 2019 zu 44 Sitzungen zusammen. Ausschuss-Vorsitzende Doris Bures (SPÖ) zog am Samstag eine positive Bilanz. Kritisch sieht die Zweite Nationalratspräsidentin den Umstand, dass etwa 70 Prozent der insgesamt rund 336.000 Aktenseiten einer Geheimhaltungsstufe unterliegen.

Bericht: Weniger Migranten kommen über die Türkei in die EU

Berlin - Die Zahl der über die Türkei in die EU eingereisten Migranten ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Wie aus einem vertraulichen Bericht der EU-Kommission hervorgeht, aus dem die "Welt am Sonntag" zitiert, lag die Gesamtzahl der Ankünfte bis zum 5. Mai 2019 bei 11.217. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach noch 15.833 Ankünfte - ein Rückgang um 29 Prozent. Fast alle Flüchtlinge kamen nach Angaben der EU-Kommission in Griechenland an, nur wenige in Bulgarien und Italien.

Zuzana Caputova wird neue Präsidentin der Slowakei

Bratislava - Die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova tritt am Samstag ihr Amt als neue Staatspräsidentin an. Erstmals steht damit eine Frau in Österreichs Nachbarland an der Staatsspitze. Die 45-Jährige Umweltaktivistin hatte Ende März in der Stichwahl einen klaren Sieg gegen den von den regierenden Sozialdemokraten nominierten EU-Kommissar Maros Sefcovic gefeiert. Als Staatsoberhaupt will sie wie ihr parteiloser Vorgänger Andrej Kiska nach eigenem Bekunden eine "klar pro-europäische Position" vertreten.

Washington und London: Iran hinter Angriffen auf Öltanker

Teheran/Tokio - Nach den mutmaßlichen Attacken auf zwei Öltanker im Golf von Oman herrscht weiter Rätselraten über die Urheberschaft - und die Angst vor einer bevorstehenden militärischen Eskalation. US-Präsident Donald Trump untermauerte am Freitag in einem Interview die US-Sichtweise. "Der Iran hat es getan", sagte Trump. Der Iran wies hingegen jede Schuld von sich. Die EU gab sich in Sachen Schuldzuweisungen vorsichtig. "Wir sind dabei, die Lage zu bewerten und Informationen zu sammeln", sagte ein ranghoher EU-Beamter in Brüssel.

Österreicher vertrauen vor allem dem Hausarzt

Leogang - Die IT-Industrie propagiert aktuell die Digitalisierung in Gesundheitswesen und Medizin. Am Vertrauen der Menschen in die Technik gibt es aber offenbar noch viel zu arbeiten. Denn am meisten (48 Prozent) vertrauen die Österreicher ihrem Hausarzt, das zeigt eine beim Austrian Health Forum in Leogang präsentierte repräsentative Umfrage. Dem gegenüber vertrauen nur 27 Prozent der Österreicher dem medizinischen Fortschritt "voll und ganz".

Waldbrand in Tirol wieder entfacht

Absam - Der Waldbrand im Tiroler Karwendelgebirge ist am Freitagabend erneut entfacht. Die vorhandenen Glutnester wurden durch Wind in dem hochalpinen Gelände unterhalb der Hohen Fürlegg zwischen Absam (Bezirk Innsbruck-Land) und Gnadenwald angefacht, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag wurde der Löscheinsatz mit Hubschraubern wieder in Angriff genommen.

