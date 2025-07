Nach neuen US-Zollankündigungen: Verhalten positive Stimmung an asiatischen Börsen

In Asien geht es am Montag mehrheitlich leicht aufwärts. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Auch am deutschen Aktienmarkt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street zeigte sich im Freitagshandel mit sinkender Tendenz.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt agierte am Freitag vorsichtig.

Der ATX verbuchte im Tagesverlauf Verluste. Letztendlich ging er 0,49 Prozent schwächer bei 4.483,18 Punkten in den Feierabend.

Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine leichtere Handelseröffnung ab. Auch in Asien tendieren die Aktienmärkte leichter. Anleger agieren etwas vorsichtiger, nachdem US-Präsident Donald Trump ab dem 1. August einen pauschalen Zoll von 30 Prozent auf sämtliche EU-Importe angekündigt hat - zusätzlich zu den sektoralen Einfuhrzöllen auf Stahl, Aluminium, Kupfer, Automobile und Autoteile.

Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank rät Anlegern, einen kühlen Kopf zu bewahren. Stärkere Marktkorrekturen könnten Chancen bieten. Einen kühlen Kopf bewahrt auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die die Zeit bis Anfang August nutzen will, um weiter zu verhandeln. Für US-Präsident Trump geht seine Strategie anscheinend zunächst auf, in den USA steigen die Zolleinnahmen massiv. Laut Stephan verzeichnete die US-Regierung im Juni erstmals seit 2017 wieder einen Haushaltsüberschuss.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain.

Der DAX büßte zum Auftakt ein und hielt sich im Verlauf weiter in der Verlustzone auf. Zum Handelsende stand noch ein Minus von 0,82 Prozent auf 24.255,31 Einheiten auf der DAX-Tafel in Frankfurt.

Die Kurskorrektur im DAX dürfte nach der neuesten Zolldrohung aus den USA am Montag weitergehen. US-Präsident Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August nun mit einem Zoll von 30 Prozent belasten. Dies hatte er am Samstag angekündigt. Für gewisse Branchen gelten andere Sätze. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. Die EU will trotz der erneuten Eskalation durch Trump vorerst keine Gegenzölle in Kraft setzen.

Die Anleger hatten die Zollrisiken bis zum vergangenen Donnerstag konsequent ausgeblendet und den DAX auf ein Rekordhoch von 24.639,10 Punkten getrieben. Alleine seit Mitte Juni hatte er sich damit um fast 7 Prozent erholt. Auf Jahressicht hatte er sogar fast 24 Prozent gewonnen, bevor zuletzt bereits Gewinnmitnahmen einsetzten.

WALL STREET

Vor dem Wochenende tendierten die wichtigsten Aktienindizes in etwas tiefere Regionen.

Der Dow Jones bewegte sich während der kompletten Sitzung in negativem Terrain und rutschte um 0,63 Prozent auf 44.371,51 Zähler ab.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite pendelte um seinen Vortagsschluss, musste aber zum Sitzungsende ein Minus von 0,22 Prozent auf 20.585,53 Punkte hinnehmen.

Nach den Allzeithochs am Vortag haben Anleger an der Wall Street am Freitag angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zollstreit zu Gewinnmitnahmen geneigt. Nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle von 35 Prozent auf Importe aus Kanada angekündigt hatte, fürchteten Anleger, dass andere Handelspartner mit ähnlich hohen Strafzöllen belegt würden. Da beim US-Präsidenten übers Wochenende wieder mit neuen Drohungen und Forderungen zu rechnen sei, bleibe das Schlagzeilenrisiko hoch und die Risikobereitschaft entsprechend niedrig, hieß es im Handel.

Beobachter merkten zwar an, dass die Kanada angedrohten Zölle nur für Produkte gelten sollen, die nicht unter das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada fallen. Die Folgen dürften daher weit weniger gravierend sein als angenommen. Vielleicht sei Trump aber auch bereit, die Regelungen des Abkommens zu ignorieren, so warnende Stimmen im Handel. Darüber hinaus könnten die Basiszölle für den Handel mit den USA bald steigen. Denn Trump plant pauschale Zölle von 15 bis 20 Prozent für die meisten Handelspartner. Diese lägen damit höher als die derzeit geltenden 10 Prozent.

Inflationssorgen treiben Renditen

Anleihen waren trotz der neuerlich schlechten Nachrichten zum Zollstreit nicht gefragt. Sinkende Kurse ließen die Zehnjahresrendite um 7 Basispunkte auf 4,42 Prozent steigen. Anleger zögen sich wegen des Zollstreits und der daraus möglicherweise resultierenden höheren Inflation aus US-Anleihen zurück, erläuterten die Analysten von OFI Investment Asset Management.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien können zum Wochenstart mehrheitlich leicht steigen.

In Japan halten sich die Anleger zurück, der Leitindex Nikkei 225 steht gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um nur 0,02 Prozent höher bei 39.577 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ist die Stimmung freundlich: Der Shanghai Composite steigt zur gleichen Zeit um 0,43 Prozent auf 3.525 Punkte.

Leichte Gewinne gibt es auch in Hongkong: Der Hang Seng präsentiert sich derweil 0,11 Prozent fester bei 24.166 Stellen.

Eine recht verhaltene Reaktion zeigen die Aktienmärkte in Asien auf die neuesten Zollankündigungen der USA. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Importe aus der EU angekündigt, was deutlich über den Erwartungen liegt. Die EU scheint aber weiterhin auf eine Verhandlungslösung zu setzen, geplante Gegenmaßnahmen wurden bis Anfang August ausgesetzt. Gleichwohl bleibt die Sorge, Trump könnte auch gegen asiatische Länder hohe Zölle verhängen.

Überraschend gute chinesische Handelsdaten sorgen für leicht positive Vorzeichen an den Aktienmärkten in Shanghai und Hongkong. So legten die Exporte im Juni um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während Ökonomen lediglich mit einem Plus von 4,0 Prozent gerechnet hatten. Chinas Importe stiegen im Juni um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Mai war noch ein Rückgang von 3,4 Prozent zu verzeichnen gewesen. Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert.

Chinas Exporte haben im letzten Monat des zweiten Quartals weiterhin Widerstandsfähigkeit gezeigt und damit der Wirtschaft einen willkommenen Schub verliehen, erklärt Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Dennoch sei der Ausblick für das zweite Halbjahr unklar, da die vorgezogenen Exporte schließlich nachlassen würden. Es gebe bereits Forderungen nach neuen fiskalischen Anreizen, um den Schäden entgegenzuwirken, die die US-Zölle der chinesischen Wirtschaft zufügen.

