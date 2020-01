Lehrerin Wiesinger präsentierte Buch und Tätigkeitsbericht

Wien - Die Lehrerin und ehemalige "Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte" im Bildungsministerium Susanne Wiesinger hat am Montag ihr Buch "Machtkampf im Ministerium" veröffentlicht. Das Buch ist ein Rundumschlag gegen die Bildungspolitik, weswegen es für Verärgerung sorgte. Indes wurde auch Wiesingers Tätigkeitsbericht präsentiert. Einige der Anregungen sind eine bessere Durchmischung an Schulen, mehr Fördermittel und Unterstützungspersonal an Brennpunktschulen sowie eine stärkere Kontrolle des islamischen Religionsunterrichts.

Österreich gegen Wiederaufnahme von EU-Mission "Sophia"

Brüssel/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Montag in Brüssel gegen eine Wiederaufnahme der EU-Mittelmeermission "Sophia" ausgesprochen. Es sei wichtig, dass es kein Wiederaufleben einer "Seenotrettungsmission" gebe, "die einen Pullfaktor darstellen würde", sagte Schallenberg nach dem EU-Außenrat. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte sich zuvor klar dafür ausgesprochen. Er will die Mission "Sophia" für die Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen wiederbeleben.

Laut Kurz wird Sicherungshaft kommen

Wien - Personen, die schon ein Gewaltverbrechen begangen haben und eine Drohung aussprechen, sollen künftig in Sicherungshaft genommen werden können, auch wenn die Drohung allgemein formuliert oder nicht gegen eine Einzelperson gerichtet war. Dies sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag. Im Regierungsprogramm verständigte man sich auf die Sicherungshaft, diese werde auch kommen, so Kurz. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bekräftigte die Forderung.

Teilniederlage für Johnsons Brexit-Gesetz im Oberhaus

London - Rund zehn Tage vor dem planmäßigen Brexit-Termin hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson im Oberhaus eine Teilniederlage erlitten. Die Mitglieder des House of Lords stimmten mit 270 zu 229 Stimmen am Montag für eine Anpassung des Brexit-Gesetzes, mit der das Bleiberecht von in Großbritannien lebenden EU-Bürgern nach dem Brexit zusätzlich abgesichert werden soll. Die Anpassung des Gesetzes muss am Mittwoch von den Abgeordneten des Unterhauses gebilligt werden.

WHO berief wegen Coronavirus Notfallausschuss ein

Wuhan/Peking - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der neuen Lungenkrankheit in China ihren Notfallausschuss einberufen. Die Experten sollen am Mittwoch darüber beraten, ob eine Gesundheitsnotlage ausgerufen werden soll. Chinesische Behörden berichteten zuvor, dass die Krankheit von Mensch zu Mensch übertragen werden könne. Die Zahl bestätigter Infektionen stieg sprunghaft auf rund 220. Ein weiterer Patient starb. Damit sind laut der Gesundheitsbehörde von Wuhan drei Todesfälle bekannt.

Erstochener Amtsleiter: Mordprozess in Vorarlberg gestartet

Bregenz - Der 35-jährige Soner Ö., der vor einem Jahr den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstochen hat, steht seit Montag wegen Mordes in Feldkirch vor Gericht. Er bekannte sich am ersten von drei Prozesstagen zur Tötung des damals 49-Jährigen, bestritt aber die Mordabsicht. "Ich wollte ihm eine Strafe geben, nicht ihn ermorden", beteuerte der in Vorarlberg aufgewachsene Asylwerber. Das Verfahren wird am Dienstag fortgesetzt, ein Urteil soll am Mittwoch gefällt werden.

Zwei Deutsche starben bei Skiunfällen in Tirol

Wien/Lermoos/Tux - Zwei Deutsche sind am Montag bei Skiunfällen in Tirol ums Leben gekommen. Ein 79-Jähriger verunglückte tödlich in Lermoos (Bezirk Reutte). Er geriet laut Polizei über den markierten Pistenrand hinaus, stürzte und blieb regungslos liegen. Die Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. In Tux (Bezirk Schwaz) erlitt ein 58-jähriger Deutscher bei einem Sturz tödliche Verletzungen.

ÖHB-Männer unterlagen Deutschland bei Heim-EM klar 22:34

Wien - Österreichs Handball-Männer haben in der EM-Hauptrunde auch ihr drittes Spiel verloren. Die ÖHB-Auswahl zog am Montagabend in der Wiener Stadthalle im Prestigeduell mit Deutschland nach starkem Beginn noch klar mit 22:34 (13:16) den Kürzeren und muss weiter auf den ersten Sieg in einem Bewerbsspiel gegen die Deutschen warten. Der Traum von einem Top-Sechs-Platz bei der Endrunde ist ausgeträumt.

(Schluss) vas/an