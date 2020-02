Norditalien schottet sich wegen Coronavirus ab

Venedig - Nach einem gehäuften Auftreten von Coronavirus-Fällen mit zwei Todesopfern und über 130 Erkrankungen ergreifen die norditalienischen Regionen Notstandsmaßnahmen. Die Lombardei beschloss am Sonntag die Schließung von Schulen, Universitäten, Museen und Bibliotheken. In Venedig wurde der berühmte Karneval abgesagt. Und die Mailänder Scala strich als Vorsichtsmaßnahme vorerst alle ihre Aufführungen.

Coronavirus: Österreich in enger Abstimmung mit Italien

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sieht Österreich in der Coronavirus-Krise "gut gerüstet". "Man nehme die Lage in Italien - dort gibt es zwei Tote und mehr als 100 Infizierte - "sehr ernst". Man sei mit den italienischen Behörden in enger Abstimmung, sagte Nehammer bei einem Termin im Innenministerium. Der Einsatzstab des Innenministeriums werde am Montag erneut zusammenkommen.

Frau in Oststeiermark getötet - Ex-Freund festgenommen

Großwilfersdorf - In der oststeirischen Gemeinde Großwilfersdorf ist es am späten Sonntagvormittag zu einer Bluttat gekommen: Eine 34-jährige Frau wurde erschossen, der Ex-Freund wurde in dem Einfamilienhaus festgenommen. Die beiden hatten sich Ende Jänner getrennt. Am Sonntag war der Mann zu dem Einfamilienhaus gekommen. Die Frau hatte noch telefonisch ihre zwei Brüder verständigt, diese alarmierten die Polizei und fuhren sofort zum Haus.

Babler für personelle Neuaufstellung der SPÖ

Wien - Der Traiskirchner SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler ist am Sonntag mit der Bundespartei hart ins Gericht gegangen. Die Performance sei "desaströs", sagte er im ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus". Die Partei müsse sich programmatisch wie auch personell "komplett neu aufstellen", forderte er. Pamela Rendi-Wagner habe als Vorsitzende "enttäuscht", so Babler. Die Performance, die Passivität der Sozialdemokratie unter der Parteichefin habe sein Vertrauen erschüttert, erklärte der Niederösterreicher.

Wirtschaftskammer-Chef gegen 35-Stunden-Woche

Wien - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) hat sich klar gegen eine 35-Stunden-Woche sowohl in der Pflege als allgemein in der österreichischen Wirtschaft ausgesprochen. Aus seiner Sicht wäre dies eine "Jobvernichtungsmaschine". "Wir werden in Österreich mit einer generellen Arbeitszeitverkürzung das Licht abdrehen. Dann können wir uns alle weiße Leintücher umhängen und geordnet zum wirtschaftspolitischen Friedhof marschieren", so Mahrer in der ORF-Pressestunde.

Konservative bei iranischer Parlamentswahl in Führung

Teheran - Bei der Parlamentswahl im Iran liegen die konservativen Kräfte deutlich vorn - offenbar auch aufgrund einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Wie das iranische Innenministerium am Sonntag mitteilte, gingen nur 42,6 Prozent der Iraner an die Urnen. Laut inoffiziellen Teilergebnissen stehen die Gewinner von 241 der insgesamt 290 Parlamentssitze bereits fest. Demnach gehen 191 Sitze an konservative Kandidaten, 16 an Reformer und 34 an unabhängige Kandidaten. Präsident Rouhani dürfte damit seine Mehrheit im Parlament verlieren.

Sechsjähriger bei Bergunfall in OÖ tödlich verunglückt

St. Lorenz am Mondsee - Auf der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee ist am Samstagabend ein sechsjähriger Bub 60 bis 70 Meter tief in den Tod gestürzt. Das Kind befand sich mit seiner 42-jährigen Mutter, deren Lebensgefährten und einem Freund der Familie beim Abstieg vom Gipfel, als es um 18.20 Uhr am ausgesetzten Hirschsteig zu dem Unglück kam. Für den Sechsjährigen kam jede Hilfe zu spät.

