Norditalien schottet sich nach Coronavirus-Fällen ab

Rom/Peking - Mit drastischen Maßnahmen wie Sperrzonen will Italien die rasante Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 stoppen. Mehrere Gemeinden in Norditalien wurden abgeriegelt, damit das Virus nicht auf die Wirtschaftsmetropole Mailand, das Touristenzentrum Venedig und andere Regionen übergreift. Der Karneval in Venedig werde genauso wie alle Sportveranstaltungen abgesagt. Die Zahl der Infizierten war in Italien über das Wochenende überraschend stark auf mehr als 130 Fälle angestiegen. Drei Menschen sind bereits gestorben.

Coronavirus: Österreich in enger Abstimmung mit Italien

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sieht Österreich in der Coronavirus-Krise "gut gerüstet". Man nehme die Lage in Italien "sehr ernst" und sei mit den italienischen Behörden in enger Abstimmung, so Nehammer bei einem Termin im Innenministerium. Der Einsatzstab des Innenministeriums werde am Montag erneut zusammenkommen.

Sieg für SPD und Grüne bei Bürgerschaftswahl in Hamburg

Hamburg - Aus der Bürgerschaftswahl in der norddeutschen Stadt Hamburg sind die Regierungsparteien SPD und Grüne als klare Sieger hervorgegangen. Die SPD von Regierungschef Peter Tschentscher setzte sich vom negativen Bundestrend ab und verteidigte am Sonntag laut Prognosen von ARD und ZDF mit 37,5 Prozent bis 38 Prozent ihre Stellung als stärkste Kraft. Die Grünen können ihr Ergebnis auf 25,4 Prozent mehr als verdoppeln. Rot-Grün kann damit weiterregieren. Die konservative CDU stürzte auf ein Rekordtief und kam nur noch auf 11,0 Prozent bis 11,5 Prozent. Die rechtspopulistische AfD und die liberale FDP müssen um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft zittern.

Konservative bei iranischer Parlamentswahl in Führung

Teheran - Bei der Parlamentswahl im Iran liegen die konservativen Kräfte deutlich vorn - offenbar auch aufgrund einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Wie das iranische Innenministerium am Sonntag mitteilte, gingen nur 42,6 Prozent der Iraner an die Urnen. Laut inoffiziellen Teilergebnissen stehen die Gewinner von 241 der insgesamt 290 Parlamentssitze bereits fest. Demnach gehen 191 Sitze an konservative Kandidaten, 16 an Reformer und 34 an unabhängige Kandidaten. Präsident Rouhani dürfte damit seine Mehrheit im Parlament verlieren.

Laut Trump hält eingeschränkte Waffenruhe in Afghanistan

Washington/Kabul - Die militant-islamistischen Taliban halten sich nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump bisher an die Vereinbarung, die Gewalt in Afghanistan zu verringern. Wenn sich dies in der einwöchigen Testphase bewähre, werde er ein Abkommen mit den Taliban unterzeichnen, sagte Trump am Sonntag im Garten des Weißen Hauses. "Ich würde meinen Namen darunter setzen", sagte er. Die USA hatten am Freitag mitgeteilt, dass sie sich mit den Taliban auf eine Verringerung der Gewalt in Afghanistan geeinigt hätten.

Frau in Oststeiermark getötet - Verdächtiger festgenommen

Großwilfersdorf - Eine 34-jährige Frau ist am Sonntagvormittag in Großwilfersdorf in der Oststeiermark durch mehrere Pistolenschüsse getötet worden. Tatverdächtig ist ihr aus dem OÖ-Bezirk Steyr-Land stammender Ex-Freund, er wurde noch am Tatort festgenommen. Die beiden hatten sich Ende Jänner nach einer mehrmonatigen Beziehung getrennt. Zu einem möglichen Motiv wurden vorerst keine Angaben seitens der Exekutive gemacht.

14-Jähriger stürzte in Linz fünf Meter tief auf Asphalt ab

Linz - In Linz ist am Sonntag ein 14-jähriger Bursche durch ein Dach gebrochen und rund fünf Meter tief abgestürzt. Der Jugendliche war in der Freistädterstraße auf das Flachdach eines Kaufhauses geklettert. Dann stieg er weiter auf eine Überdachung, die zum Teil aus Plexiglas besteht. Eine der Kunststofftafeln hielt seinem Gewicht dabei nicht stand. Laut Polizei stürzte der 14-Jährige auf den Asphaltboden der Einfahrt zur Kaufhaus-Tiefgarage. Er dürfte nach dem Aufprall kurzzeitig bewusstlos gewesen sein und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Mehr als 100 Morde während Polizei-Streik in Brasilien

Rio de Janeiro - Während eines Polizeistreiks im brasilianischen Bundesstaat Cear� sind in wenigen Tagen mehr als 100 Morde verübt worden. Das Sekretariat für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates im Nordosten Brasiliens verbreitete am Samstag eine Mitteilung, wonach bis Freitag 88 Tote gezählt worden seien. Das Portal "G1" berichtete nun, dass in Abwesenheit der Sicherheitskräfte zwischen Samstag und Sonntag (Ortszeit) noch einmal mindestens 15 Mordopfer hinzugekommen seien. Die Polizei in Cear� fordert mehr Lohn, seit Mitte der Woche sind die Sicherheitskräfte im Ausstand.

