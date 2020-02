ÖBB-Zug vor Grenze wegen Coronavirus-Verdachts angehalten

Brenner - An der Brenner-Grenze ist am Sonntagabend ein Zug angehalten worden, weil sich zwei Coronavirus-Verdachtsfälle im Zug befanden. Die italienische Staatsbahn (FS) hatte zuvor die ÖBB informiert, dass sich im Zug zwei Personen mit Fiebersymptomen befinden. Das teilte das Innenministerium mit. "Der zuständige Bezirkshauptmann aus dem Bezirk Innsbruck-Land konnte durch die rasche Reaktion die Einreise nach Österreich per Bescheid verhindern", teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit. Seitens der Tiroler Landeswarnzentrale sei der Personenzugverkehr von Italien über den Brenner bis auf Weiteres eingestellt worden, teilten die ÖBB mit.

152 Coronavirus-Fälle in Italien, Conte warnt vor Panik

Rom/Peking - Drei Todesopfer und 152 Infizierte ist die vorläufige Bilanz der Coronavirus-Epidemie in Norditalien. Wie Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag in Rom berichtete, seien 110 Fälle in der Region Lombardei und dort vor allem in der Provinz Lodi gemeldet worden. Weitere 21 Fälle gab es in Venetien, andere neun in der Emilia Romagna. Betroffen war auch der Piemont. Italiens Premier Giuseppe Conte warnte allerdings vor Panik. Er rief die Bevölkerung auf, sich an die Vorschriften der Gesundheitsbehörden zu halten.

Sieg für SPD und Grüne bei Bürgerschaftswahl in Hamburg

Hamburg - Aus der Bürgerschaftswahl in der norddeutschen Stadt Hamburg sind die Regierungsparteien SPD und Grüne als klare Sieger hervorgegangen. Die SPD von Regierungschef Peter Tschentscher setzte sich vom negativen Bundestrend ab und verteidigte am Sonntag laut Prognosen von ARD und ZDF mit 37,5 Prozent bis 38 Prozent ihre Stellung als stärkste Kraft. Die Grünen können ihr Ergebnis auf 25,4 Prozent mehr als verdoppeln. Rot-Grün kann damit weiterregieren. Die konservative CDU stürzte auf ein Rekordtief und kam nur noch auf 11,0 Prozent bis 11,5 Prozent. Die rechtspopulistische AfD und die liberale FDP müssen um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft zittern.

Anhörungen zu US-Auslieferungsantrag gegen Assange starten

London - Die Anhörungen zum Auslieferungsantrag der USA gegen Wikileaks-Gründers Julian Assange beginnen am Montag in London. Die US-Justiz wirft dem gebürtigen Australier vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning - damals Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Die Anhörungen sind zunächst für eine Woche geplant und sollen dann erst am 18. Mai für weitere drei Wochen fortgesetzt werden.

Konservative im Iran erklären sich zu Wahlsiegern

Teheran - Die konservativen Kräfte im Iran haben sich zu den Siegern der Parlamentswahl erklärt. Die "anti-amerikanischen Kandidaten" hätten die Wahl gewonnen, schrieb die ultrakonservative Zeitung "Kayhan" am Sonntag. Offenbar trug auch die historisch niedrige Wahlbeteiligung zu dem Ergebnis bei: Wie das Innenministerium mitteilte, gingen bei der Abstimmung nur 42,6 Prozent der Iraner an die Urnen. Nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen gab das Ministerium die Namen der feststehenden Sieger bekannt. Zur politischen Zugehörigkeit der neuen Abgeordneten äußerte man sich nicht.

Laut Trump hält eingeschränkte Waffenruhe in Afghanistan

Washington/Kabul - Die militant-islamistischen Taliban halten sich nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump bisher an die Vereinbarung, die Gewalt in Afghanistan zu verringern. Wenn sich dies in der einwöchigen Testphase bewähre, werde er ein Abkommen mit den Taliban unterzeichnen, sagte Trump am Sonntag im Garten des Weißen Hauses. "Ich würde meinen Namen darunter setzen", sagte er. Die USA hatten am Freitag mitgeteilt, dass sie sich mit den Taliban auf eine Verringerung der Gewalt in Afghanistan geeinigt hätten.

Frau in Oststeiermark getötet - Verdächtiger festgenommen

Großwilfersdorf - Eine 34-jährige Frau ist am Sonntagvormittag in Großwilfersdorf in der Oststeiermark durch mehrere Pistolenschüsse getötet worden. Tatverdächtig ist ihr aus dem OÖ-Bezirk Steyr-Land stammender Ex-Freund, er wurde noch am Tatort festgenommen. Die beiden hatten sich Ende Jänner nach einer mehrmonatigen Beziehung getrennt. Zu einem möglichen Motiv wurden vorerst keine Angaben seitens der Exekutive gemacht.

