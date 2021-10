ÖVP-Ermittlungen: Beinschab soll Nachrichten gelöscht haben

Wien - Die in der Inseraten-Affäre beschuldigte Meinungsforscherin Sabine Beinschab soll diverse Nachrichten auf ihrem Handy gelöscht haben. Das geht aus der Anordnung zu ihrer Festnahme hervor, über die "Kurier", heute.at und "Standard" berichten. Betroffen sein sollen Unterhaltungen mit der wie Beinschab beschuldigten Meinungsforscherin Sophie Karmasin sowie den Brüdern Fellner. Beinschab war zuletzt wieder auf freien Fuß gekommen.

Mord an Unterhaus-Abgeordnetem als Terrorakt eingestuft

London - Der tödliche Messerangriff auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amess ist als terroristische Tat eingestuft worden. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit, wie die britische Agentur PA berichtete. Die Anti-Terror-Einheit der britischen Polizei hatte die Ermittlungen schon früher aufgenommen. Amess war am Freitag in der englischen Grafschaft Essex von einem Angreifer niedergestochen worden.

2.397 Corona-Neuinfektionen und zehn Covid-Tote seit gestern

Wien - In Österreich sind seit gestern 2.397 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.000). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 156,7 Fälle auf 100.000 Einwohner, geht aus Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums hervor. Zehn Todesfälle in Zusammenhang mit Covid wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Mit Samstag (Stand: 9.30 Uhr) gab es in Österreich 21.469 aktive Corona-Fälle, um 501 mehr als am Freitag.

Van der Bellen lädt zur Corona-Impfung in die Hofburg

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt am Nationalfeiertag in die Hofburg zur Corona-Impfung. "Holen Sie sich Ihren Piks in der schönsten Impfstraße Österreichs, im Marmorsaal der Hofburg. Und anschließend lade ich Sie ein, durch die Präsidentschaftskanzlei zu flanieren", wirbt das Staatsoberhaupt in einem Video auf Youtube: "Wir machen die Hofburg heuer zur Impfburg!"

Tanktourismus finanziert ein Drittel der CO2-Abgabe

Wien - Die Bepreisung von CO2 soll ab 2022 jährlich einen Milliardenbetrag einbringen - der als Klimabonus an die österreichische Bevölkerung wieder ausgeschüttet wird. Etwa 30 Prozent des Betrages werden dabei über den Tanktourismus von Ausländern eingezahlt, hat das liberale Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria errechnet. Die neue Abgabe wird zwar zu weniger Tankstopps ausländischer Kraftfahrzeuge am Weg durch Österreich führen, dieser Rückgang dürfte aber gering ausfallen.

Kogler-Rede bei Landesversammlung der Wiener Grünen

Wien - Bei der Landesversammlung der Wiener Grünen in der Messe Wien hat Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler am Samstag über das bundespolitische Geschehen der vergangenen Tage berichtet. Dabei war er voll des Lobes für seine Partei. Die Grünen würden "staatspolitische Verantwortung" wahrnehmen, beteuerte er.

IS reklamiert Anschlag auf Moschee in Kandahar für sich

Kandahar - Die Gruppierung Islamischer Staat Provinz Chorasan (IS-K) hat den Selbstmordanschlag auf eine Moschee in der afghanischen Stadt Kandahar mit mindestens 41 Toten für sich reklamiert. Der regionale Ableger der Dschihadistenmiliz IS erklärte am Freitag auf seinen Telegram-Kanälen, dass zwei Selbstmordattentäter getrennte Anschläge auf verschiedene Teile der Moschee verübt hätten. Die Explosionen ereigneten sich während des Freitagsgebets in der schiitischen Moschee.

Mit "Lucy" soll erstmals Sonde zu Jupiter-Asteroiden starten

Cape Canaveral - Mit der NASA-Sonde "Lucy" soll am Samstag (11.34 MESZ) erstmals ein Flugkörper zu den Asteroiden des Jupiters aufbrechen. Mithilfe einer "Atlas V"-Rakete soll "Lucy" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde NASA. Die Mission ist auf zwölf Jahre angelegt, insgesamt soll "Lucy" rund 6,5 Milliarden Kilometer zurücklegen.

