Asiens Börsen im Minus

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch stärker.

Kurz nach Handelsbeginn hatte sich der ATX fester gezeigt, rutschte im weiteren Verlauf vorübergehend in die Verlustzone und konnte dann aber wieder ins Plus drehen. Am Abend schloss er 1,08 Prozent höher bei 4.445,19 Einheiten.

Datenseitig blieb es ruhig. Am heimischen Aktienmarkt nahm jedoch die Unternehmensberichtssaison wieder Fahrt auf. Quartalszahlen präsentierten Semperit, Rosenbauer, Verbund und Steyr Motors.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notierte am Mittwoch in Rot.

Der DAX rutschte nach einer freundlichen Eröffnung deutlich ab und ging letztlich 0,47 Prozent tiefer bei 23.527,01 Punkten in den Feierabend.

Die Aufmerksamkeit der Anleger galt vor allem den Quartalsberichten, zumal keine wichtigen Wirtschaftsdaten anstanden und es auch keine Neuigkeiten zu den möglichen Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine gab. Was die Politik betrifft, stand die erste Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers im Blick. Unter anderem will Friedrich Merz vorsichtig vorgehen, was die neuen Kreditspielräume der Bundesregierung betrifft. Der schwächelnden Wirtschaft versprach er Steuererleichterungen, Infrastruktur-Investitionen und weniger Bürokratie.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Mittwoch nur vereinzelt wieder kaufwillige Anleger unterwegs.

Nachdem der Dow Jones noch marginal höher eröffnet hatte, hielt er sich im Verlauf dann aber knapp auf negativem Terrain. Zum Handelsende blieb ein kleiner Abschlag von 0,21 Prozent auf 42.051,06 Punkte stehen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zog unterdessen um 0,72 Prozent auf 19.146,81 Zähler an, nachdem er bereits zum Start gestiegen war.

Laut Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown gehen die Anleger mittlerweile wieder optimistisch an Donald Trumps Zollkonflikte heran, mit denen der US-Präsident Anfang April die Märkte erschüttert hatte. Was aber bleibe, ist ein "trüber Bodensatz". Auch der Goldman-Sachs-Stratege Peter Oppenheimer warnte davor, dass Aktien weiterhin anfällig seien, wenn sich verschlechternde Wirtschaftsdaten die Rezessionssorgen erneut entfachen würden.

Einen Tick besser sah es am Mittwoch in der Technologiebranche aus. Hier erfreuten sich manche Aktien aus dem Chip- und KI-Bereich weiter daran, dass eine Delegation um US-Präsident Donald Trump am Vortag große Geschäfte mit Saudi-Arabien auf den Weg gebracht hatte.

ASIEN

Etwas leichter zeigen sich die Börsen in Fernost im Handelsverlauf am Donnerstag.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,97 Prozent auf 37.759,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil um 0,42 Prozent tiefer bei 3.389,75 Zählern.

In Hongkong geht es ebenso abwärts: Der Hang Seng notiert um 0,25 Prozent schwächer bei 23.581,29 Stellen.

Leicht positive Vorgaben der Wall Street verpuffen. Bremsend wirkt der schwächere Dollar - insbesondere in Tokio. Einige Teilnehmer sprechen aber auch von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Zu hören ist auch von Zurückhaltung vor am Freitag anstehenden BIP-Zahlen aus Japan, die Bremsspuren der Trump'schen Zollpolitik zeigen dürfte. Am Vortag waren Berichte aufgekommen, die USA strebten einen schwächeren Dollar an, um so ihre Aussenhandelsbilanz zu verbessern.

Etwas auf die Stimmung drücken dürfte, dass der russische Präsident Putin am Berichtstag nicht zu den von ihm initiierten Friedensgesprächen nach Istanbul reist, um dort direkt mit seinem ukrainischen Pendant Selenskiy zu sprechen. Das dämpft Spekulationen, dass dort nachhaltigere Vereinbarungen gefunden werden in Sachen Waffenstillstand oder gar Frieden.

