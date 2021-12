Rund 44.000 bei Demos gegen Coronamaßnahmen in Wien

Wien - Am Samstag haben in der Wiener Innenstadt wieder Gegner der Corona-Maßnahmen protestiert. Laut aktuellen Polizeiangaben etwa 44.000 Teilnehmer tummelten sich rund um die Kundgebung am Heldenplatz, zu der auch die FPÖ aufgerufen hatte. FPÖ-Chef Herbert Kickl wetterte dort gegen die Politik der Regierung und verzichtete dabei nicht auf Kraftausdrücke.

573 Covid-Kranke auf Intensivstationen am Ende des Lockdowns

Wien - Am Samstag - dem Tag, an dem der österreichweit vierte harte Lockdown zu Ende geht - sind in Österreich 4.460 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das sind signifikant weniger neue tägliche Fälle als zu Beginn des Lockdowns - am 22. November waren 13.806 Neuinfektionen vermeldet worden. Die Situation in den Spitälern hat sich seither allerdings nicht entschärft. Mit 573 Intensiv-Patientinnen und -Patienten gibt mehr schwere Fälle als zu Lockdown-Beginn.

Köstinger übt scharfe Kritik an Kickl

Wien - Scharfe Kritik am Corona-Kurs der Freiheitlichen kommt von Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP): Sie habe sich jetzt schon ein paar Mal gedacht, dass FPÖ-Chef "Herbert Kickl eigentlich mittlerweile Blut an den Händen hat", sagte sie am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Die FPÖ rufe zu Demonstrationen, zu Widerstand, "fast zu Gewalt" auf, obwohl die Wissenschaft mit der Impfung eigentlich die Lösung in der Hand habe, warf die Ministerin der Oppositionspartei vor.

Tornados in den USA kosteten zahlreiche Menschenleben

Little Rock (Arkansas)/Frankfort (Kentucky)/Springfield (Illinois) - Tornados haben in den USA eine Schneise der Verwüstung durch mehrere Bundesstaaten geschlagen und zahlreiche Menschenleben gekostet. Alleine im Südwesten des Bundesstaates Kentucky könnte es bei den Stürmen in der Nacht auf Samstag bis zu 100 Tote gegeben haben, sagte Gouverneur Andy Beshear am Samstag. "Wir glauben, dass die Zahl der Toten 50 übertreffen und eher bei 70 bis 100 liegen wird." Der Sturm sei einer der "schlimmsten Tornados in der Geschichte Kentuckys".

Ein Toter bei Lawinenabgang in Tirol

Zams - Ein 14-Jähriger ist Samstagmittag bei einem Lawinenabgang am Venet bei Zams in Tirol ums Leben gekommen. Dies teilte ein Polizeisprecher der APA mit. Der Jugendliche konnte nur mehr tot aus den Schneemassen geborgen werden. Zudem wurden bei dem Unglück zwei weitere Jugendliche verletzt, drei blieben unverletzt. Die Jugendlichen waren nach bisherigen Informationen an der Nordseite des Venets im freien Skiraum in einen steilen Hang eingefahren, als sich das Schneebrett löste.

SPD-Wahlparteitag: Klingbeil/Esken zum Spitzenduo gewählt

Berlin - In Deutschland sind Lars Klingbeil und Saskia Esken zur neuen Doppelspitze der sozialdemokratischen SPD gewählt worden. Ein weitgehend digitaler Parteitag wählte den bisherigen Generalsekretär Klingbeil (43) am Samstag in Berlin mit 86,3 Prozent der Stimmen. Die 60-jährige Parteichefin Saskia Esken wurde mit 76,7 Prozent im Amt bestätigt. Die Entscheidung muss noch per Briefwahl bestätigt werden.

USA und Großbritannien warnen Russland in Ukraine-Konflikt

Liverpool/Kiew/Moskau - Die Krise in der Ukraine und die Beziehungen zu China stehen im Vordergrund von zweitägigen Beratungen der G7-Außenminister in Liverpool. Zum Auftakt der Gespräche am Samstag zeigten sich die USA und Großbritannien besorgt über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Jeder Einfall in ukrainisches Staatsgebiet durch Russland wäre "ein strategischer Fehler" und hätte "ernsthafte Konsequenzen", so die Außenminister Antony Blinken und Elizabeth Truss.

SPÖ will 500 Euro-Gutschein für Corona-Impfung

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält angesichts der dramatischen Corona-Infektionszahlen der letzten Wochen und der neuen Variante Omikron eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent für notwendig, um weitere Lockdowns zu verhindern. Zusätzlich zur angekündigten Impfpflicht solle man positive Anreize setzen, fordert Rendi-Wagner nun einen 500 Euro-Gutschein für alle, die mit dem dritten Stich dazu beitragen. Im Gesundheitsministerium winkt man allerdings ab.

