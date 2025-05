Positive Signale im Handelskonflikt: ATX zieht an -- DAX setzt Rekordjagd fort -- Märkte in Fernost freundlich

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt geht es zum Start in die neue Woche bergauf.

Der ATX zog kurz nach Handelsbeginn um 1,48 Prozent an auf 4.374,38 Punkte und verweilt auch weiterhin klar in der Gewinnzone.

Für Kaufstimmung dürfte die angekündigte Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China sorgen. Die Ankündigung folgte auf Gespräche in Genf zwischen unter anderem US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer sowie dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng. Wie am Montag bekannt wurde, senken die USA ihre Zölle auf chinesische Produkte vorerst von 145 auf 30 Prozent. Umgekehrt führt China seine Gegenzölle von 125 auf 10 Prozent zurück.

Bereits vor dem Wochenende hatte der ATX zugelegt, nachdem sich die USA und Großbritannien auf ein Handelsabkommen geeinigt hatten. Anfang April hatte die US-Regierung in Washington weitreichende Zölle auf Einfuhren aus den meisten Ländern der Welt eingeführt und damit die Börsen auf Talfahrt geschickt.

Zu den heimischen Unternehmen lagen in der Früh noch kaum Nachrichten vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geht am Montag weiter auf Rekordjagd.

Der DAX verbuchte zum Ertönen der Startglocke einen Aufschlag von 1,10 Prozent auf 23.758,58 Punkte. Kurz darauf erklomm er ein neues Allzeithoch bei 23.911,98 Einheiten.

Eine erste Einigung im Zollkonflikt zwischen den USA und China hat den DAX am Montag in Richtung 24.000 Punkte getrieben. Wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht, beschlossen die beiden weltgrößten Volkswirtschaften, ihre Zölle gegenseitig für 90 Tage zu senken.

"Sowohl die USA als auch China sprechen von einem Durchbruch in den Zoll-Gesprächen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Was danach passiere, sei zwar immer noch nicht klar, doch "reicht das den Anlegern, um das Risiko eines Handelskriegs nun vollständig aus den Kursen auszupreisen. Quer durch alle Asset-Klassen steigen die Kurse, während der sichere Hafen Gold auf einmal nicht mehr so attraktiv erscheint."

Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt werden obendrein auch die anstehenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen möglicherweise dauerhaften Frieden positiv gesehen sowie an den asiatischen Börsen die Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan. Noch Anfang April war das deutsche Börsenbarometer bis auf knapp 18.490 Punkte abgesackt, nachdem US-Präsident Donald Trump massive Zollpakete bekannt gegeben und China mit Gegenmaßnahmen reagiert hatte. Seitdem hat der Leitindex in einer kräftigen Erholungsbewegung wieder um rund 29 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn liegt er bereits wieder fast 20 Prozent im Plus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenschluss uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn knapp im Plus, drehte im Anschluss jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 0,29 Prozent tiefer bei 41.249,38 Punkten.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite war zum Handelsstart ein Plus zu sehen. Im weiteren Verlauf pendelte er zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her, bevor er nahezu unverändert bei 17.928,92 Zählern in den Feierabend ging.

Die Anleger schienen nach der vorherigen Erholungsjagd abwarten zu wollen, wie erste hochrangige Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China am Wochenende laufen. Zuletzt hatten sich Optimismus und Enttäuschung beim vorherrschenden Zoll-Thema abgewechselt. Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wurden von den USA bis zu 145 Prozent Zusatzzölle auf Waren-Importe aus China verhängt. Peking verlangt im Gegenzug auf Einfuhren aus den USA Aufschläge von 125 Prozent.

ASIEN

Die asiatischen Börsen tendierten zum Wochenstart fester.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztendlich um 0,38 Prozent auf 37.644,26 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite derweil um 0,82 Prozent auf 3.369,24 Stellen.

Unterdessen zog der Hang Seng in Hongkong um 2,98 Prozent an auf 23.549,46 Einheiten.

An den wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkten hat die Woche mit einer Kursrally begonnen. Die Hoffnung, dass China und die USA bei ihren Zollgesprächen Fortschritte machen, trieb an den China-Börsen schon in der Frühe die Kurse an. Im Späthandel kam dann die Einigung. Beide Seiten senkten die Zölle stark. Dies sorgte für einen Kursschub.

China und die USA teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, für 90 Tage eine vorübergehende Regelung gefunden zu haben. Demnach sinken die US-Zölle auf chinesische Importe auf 30 Prozent. Zuvor lagen diese bei 145 Prozent. Die Aufschläge Pekings gegen Einfuhren aus den Vereinigten Staaten gehen von 125 auf 10 Prozent zurück.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX