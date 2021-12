Papst spendet Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Papst Franziskus will am Samstag zum ersten Weihnachtsfeiertag seinen traditionellen Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden. Von der Loggia des Petersdoms will er außerdem den Gläubigen seine Weihnachtsbotschaft verkünden, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Mit dem Segen erlässt der Papst ihnen die Strafen für ihre Sünden. In der Regel wird er zu Ostern und Weihnachten gespendet - und wenn ein Papst neu gewählt wurde.

Mehr als 13,5 Millionen Euro Spenden für "Licht ins Dunkel"

Wien - Mehr als 13,5 Millionen Euro konnten bei der 49. Aktion von "Licht ins Dunkel" und der 44. Fernsehsendung am Heiligen Abend im ORF insgesamt bis inkl. 24. Dezember 2021 gesammelt werden, mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Prominenter und Gardesoldatinnen und Gardesoldaten des Österreichischen Bundesheeres, die den ganzen Tag im Callcenter im A1-Headquarter an den Spendentelefonen mithalfen.

16 Flüchtlinge bei Schiffbruch vor Insel Paros gestorben

Athen - Vor der griechischen Insel Paros sind nach Angaben der Küstenwache mindestens 16 Flüchtlinge beim Schiffbruch ihres Bootes ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich am Freitag in der Mitte der Ägäis ereignet, es sei bereits der dritte dieser Art in dieser Woche. Die Behörden hätten eine Suchaktion nordwestlich von Paros gestartet, teilte die Küstenwache am Samstag mit.

Corona-Demonstranten rechts und wissenschaftsfeindlich

Wien - Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sind zur dauerhaften Begleiterscheinung der Pandemie geworden, die Unterstützung für die Proteste bleibt in der Gesellschaft trotz jüngster Großdemos jedoch überschaubar: 17 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher unterstützen die Demos, zeigen aktuelle Analysen des Austrian Corona Panel Projects der Uni Wien. Das Profil der Demo-Unterstützer laut der Studie: Tendenziell rechts, wissenschaftsfeindlich und esoterisch.

Weltweit mehr als 4.500 Flüge am Heiligen Abend ausgefallen

New York - Weltweit sind am Heiligen Abend mehr als 4.500 Flüge ausgefallen. Allein rund ein Viertel der stornierten Flüge betraf die USA, wie Daten der Website Flightaware.com vom Freitagabend zeigten. Von der Nachrichtenagentur AFP kontaktierte Fluggesellschaften begründeten die Ausfälle vor allem mit Krankmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Auch für den ersten Weihnachtsfeiertag wurden bereits zahlreiche Flugausfälle angekündigt.

Surfer vor Kaliforniens Küste von Weißem Hai getötet

Los Angeles - Ein Surfer ist vor der kalifornischen Küste bei einer Hai-Attacke ums Leben gekommen. Der bisher unbekannte Mann sei am Freitag von einer Surferin leblos im Wasser vor der Küste des San Luis Obispo County entdeckt worden, teilte die Küstenwache nach Medienberichten mit. Nach ersten Untersuchungen war der Mann offenkundig kurz zuvor von einem Weißen Hai attackiert worden.

"James Webb"-Teleskop soll in den Weltraum starten

Washington - Nach jahrzehntelanger Planung, Kostenexplosionen und mehrerer Startverschiebungen soll das bislang größte und leistungsfähigste Teleskop der Raumfahrtgeschichte am Samstag (13.20 Uhr deutscher Zeit) ins Weltall aufbrechen. Das "James Webb Space Telescope" (JWST) - eine rund zehn Milliarden Dollar teure Kooperation der Weltraumagenturen der USA, Kanadas und Europas - soll an Bord einer "Ariane"-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten.

