Striktere Einreiseregeln in Kraft

Wien - Mit dem heutigen Christtag gelten zum Ärger der Tourismus-Wirtschaft neue Einreiseregeln. Festgelegt wurde das in einer Verordnung, die erst am 23. Dezember erlassen wurde. Im Wesentlichen gibt es Verschärfungen für Personen aus den von der Omikron-Variante schon früh stark betroffenen Staaten Großbritannien, Niederlande, Dänemark und Norwegen. Sie dürfen nur mit dritter Impfung ohne Quarantäne ins Land.

Österreich für Deutschland kein Corona-Hochrisikogebiet mehr

Berlin/Wien - Österreich steht seit dem heutigen Christtag wegen der entschärften Corona-Situation nicht mehr auf der deutschen Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Auch die damit verbundene Mitte November verhängte deutsche Reisewarnung für Österreich wurde zu Mitternacht aufgehoben. Bei der Einreise nach Deutschland bzw. Rückkehr deutscher Urlauber entfällt damit die Quarantänepflicht für Ungeimpfte und die Registrierungspflicht für alle Einreisenden.

Weltweit mehr als 278 Millionen Corona-Infektionen

Washington/Berlin/Moskau - Weltweit haben sich mehr als 278,27 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergab eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 5,68 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die höchsten Infektionszahlen weisen die USA auf, gefolgt von Indien, Brasilien, Großbritannien und Russland. Auch die meisten Totenzahlen verzeichnen die USA vor Brasilien.

Corona-Demonstranten rechts und wissenschaftsfeindlich

Wien - Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sind zur dauerhaften Begleiterscheinung der Pandemie geworden, die Unterstützung für die Proteste bleibt in der Gesellschaft trotz jüngster Großdemos jedoch überschaubar: 17 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher unterstützen die Demos, zeigen aktuelle Analysen des Austrian Corona Panel Projects der Uni Wien. Das Profil der Demo-Unterstützer laut der Studie: Tendenziell rechts, wissenschaftsfeindlich und esoterisch.

10.000 russische Soldaten rücken nach Manöver bei Ukraine ab

Kiew/Moskau - Mehr als 10.000 russische Soldaten sind nach ihrem Manöver nahe der Grenze zur Ukraine nach Militärangaben wieder in ihre Stützpunkte zurückgekehrt. Eine Übung, bei der die Zusammenarbeit von Divisionen, Kampfverbänden und motorisierten Einheiten im Kampf geprobt worden sei, sei beendet, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf das Militär. Die Militärübungen seien in mehreren Gebieten nahe der Ukraine abgehalten worden. Dazu gehörten Interfax zufolge die Halbinsel Krim, die Russland 2014 von der Ukraine annektiert hat, sowie die südrussischen Regionen Rostow und Kuban.

Weltweit mehr als 4.500 Flüge am Heiligen Abend ausgefallen

New York - Weltweit sind am Heiligen Abend mehr als 4.500 Flüge ausgefallen. Allein rund ein Viertel der stornierten Flüge betraf die USA, wie Daten der Website Flightaware.com vom Freitagabend zeigten. Von der Nachrichtenagentur AFP kontaktierte Fluggesellschaften begründeten die Ausfälle vor allem mit Krankmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Auch für den ersten Weihnachtsfeiertag wurden bereits zahlreiche Flugausfälle angekündigt.

16 Flüchtlinge bei Schiffbruch vor Insel Paros gestorben

Athen - Vor der griechischen Insel Paros sind nach Angaben der Küstenwache mindestens 16 Flüchtlinge beim Schiffbruch ihres Bootes ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich am Freitag in der Mitte der Ägäis ereignet, es sei bereits der dritte dieser Art in dieser Woche. Die Behörden hätten eine Suchaktion nordwestlich von Paros gestartet, teilte die Küstenwache am Samstag mit.

Kurz am Weg in die USA?

Wien - Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sucht sein berufliches Heil laut einem Zeitungsbericht in den USA. Wie "Österreich" berichtet, hat der abgetretene ÖVP-Chef dieser Tage einen Vertrag in der Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten unterschrieben. Dabei soll es sich um ein Unternehmen in der Investmentbranche handeln. Kurz soll demnach künftig privat zwischen den USA und Österreich pendeln wollen.

