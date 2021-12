Weihnachtsbotschaft: Papst hebt Bedeutung des Dialogs hervor

Vatikanstadt - Der Papst hat in seiner Weihnachtsbotschaft am Christtag die Bedeutung des Dialogs in Zeiten der Pandemie hervorgehoben. "Unsere Fähigkeit zu sozialen Beziehungen wird auf eine harte Probe gestellt. Es gibt eine wachsende Tendenz dazu, sich zu verschließen, alles allein machen zu wollen. Man verzichtet darauf, hinauszugehen, sich zu begegnen und miteinander die Aufgaben zu erledigen", so Franziskus, der in Rom den Segen "Urbi et orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) spendete.

Striktere Einreiseregeln in Kraft

Wien - Mit dem heutigen Christtag gelten zum Ärger der Tourismus-Wirtschaft neue Einreiseregeln. Festgelegt wurde das in einer Verordnung, die erst am 23. Dezember erlassen wurde. Im Wesentlichen gibt es Verschärfungen für Personen aus den von der Omikron-Variante schon früh stark betroffenen Staaten Großbritannien, Niederlande, Dänemark und Norwegen. Sie dürfen nur mit dritter Impfung ohne Quarantäne ins Land.

2.085 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 2.085 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich registriert worden. Das sind nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Christtag 9.30 Uhr) um knapp 300 weniger als am Tag davor, allerdings wurden auch deutlich weniger Tests eingemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Fälle pro 100.000 Einwohner lag beinahe unverändert bei 172,8. Am Heiligen Abend war sie mit 173,7 angegeben worden.

Weltweit mehr als 278 Millionen Corona-Infektionen

Washington/Berlin/Moskau - Weltweit haben sich mehr als 278,27 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergab eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 5,68 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die höchsten Infektionszahlen weisen die USA auf, gefolgt von Indien, Brasilien, Großbritannien und Russland. Auch die meisten Totenzahlen verzeichnen die USA vor Brasilien.

10.000 russische Soldaten rücken nach Manöver bei Ukraine ab

Kiew/Moskau - Mehr als 10.000 russische Soldaten sind nach ihrem Manöver nahe der Grenze zur Ukraine nach Militärangaben wieder in ihre Stützpunkte zurückgekehrt. Eine Übung, bei der die Zusammenarbeit von Divisionen, Kampfverbänden und motorisierten Einheiten im Kampf geprobt worden sei, sei beendet, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf das Militär.

Weltraum-Teleskop James Webb auf dem Weg ins All

Kourou - Nach jahrzehntelanger Planung ist das teuerste jemals in der Raumfahrtgeschichte gebaute Weltraumteleskop am Samstag erfolgreich ins All gestartet. Mit dem gemeinsam von Weltraumbehörden in Europa, den USA und Kanada gebauten "James Webb Space Telescope" (JWST) sollen die ältesten Galaxien des Weltalls erkundet werden. Es startete vom europäischen Weltraum-Bahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus und befindet sich an Bord einer Ariane-Trägerrakete.

Vulkanausbruch auf La Palma zu Ende

Santa Cruz de La Palma - Für die leidgeprüften Menschen auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma gab es am Samstag ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Der Vulkanausbruch sei nach Einschätzung der Experten nach rund drei Monaten beendet, teilte das örtliche Notfallkomitee Pevolca bei einer Pressekonferenz mit. Der am 19. September ausgebrochene Vulkan in der Cumbre Vieja war am Abend des 13. Dezembers plötzlich weitgehend zur Ruhe gekommen.

Staus und Flugausfälle nach Schneefällen in Moskau

Moskau - Stundenlanger Schneefall hat in Russlands Hauptstadt Moskau Autofahrer und Flugreisende auf eine Geduldsprobe gestellt. An den drei Flughäfen fielen am Samstag zunächst mehr als 70 Verbindungen aus oder verspäteten sich, wie der Radiosender Echo Moskwy berichtete. Besonders auf dem Autobahnring stauten sich zudem die Fahrzeuge. Die Moskauer wurden aufgerufen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, damit der Winterdienst Straßen schneller räumen könne.

