Mancherorts ist schon 2022

Apia/Sydney/Berlin - Den Anfang machten auch diesmal die Inselstaaten Samoa und Kiribati, es folgten Neuseeland und Australien, Südkorea und Japan, die Philippinen und Singapur sowie China: Das Jahr 2022 hat in einigen Ländern der Welt schon begonnen. 26 Stunden dauert es, bis der ganze Globus am 1.1. (13.00 Uhr MEZ) ins neue Jahr gerutscht ist. In den Niederlanden starb indes bei einer Silvesterknallerei ein zwölfjähriger Bub.

Vor Silvester 3.624 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - Vor Silvester sind in Österreich 3.624 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) verzeichnet worden. Das ist gegenüber dem Vortag mit 3.225 ein leichter Anstieg. Der Wert liegt zugleich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.553). Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 200 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Italien meldet mehr als 144.000 Coronaneuinfektionen

Rom - Die Gesundheitsbehörden in Italien haben am Freitag 144.243 Coronaneuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das Mittelmeerland erreichte damit erneut einen Rekordwert nach den rund 126.888 registrierten neuen Coronafällen vom Vortag. In den zurückliegenden 24 Stunden starben demnach 155 Menschen mit dem Virus, am Vortag waren es 156 gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Tausende bei "Yeswecare"-Lichtermeer in Graz

Graz - Mehrere 1.000 Menschen sind am Freitagabend dem Aufruf zu einem Lichtermeer in Graz gefolgt. Unter dem Motto "Yeswecare" wurde zu einem stillen Gedenken an die Corona-Opfer und deren Angehörige sowie Solidarität mit dem Gesundheitspersonal gerufen. Die Teilnehmer sammelten sich entlang des Grazer Rings, um 18.00 Uhr wurden Kerzen entzündet und Handytaschenlampen eingeschaltet.

Holzhütte im Lobau-Camp der Klimaaktivisten abgebrannt

Wien - Im Aktivisten-Lobau-Camp in Wien ist in der Nacht auf Freitag eine Holzhütte abgebrannt. Verletzte wurde niemand. Die Polizei ging von Brandlegung aus, es ermittelt auch der Verfassungsschutz. "Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, wurde die Gesundheit von jungen Menschen bewusst auf's Spiel gesetzt. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Ermittlungen werden "mit Hochdruck" geführt, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Heftiger Schneefall nach Waldbränden in Colorado erwartet

Denver (Colorado) - Nach den verheerenden Waldbränden in Colorado könnte heftiger Schneefall der Region Erleichterung bringen. In einigen Teilen des US-Bundesstaates werde bis zu ein Meter Schnee erwartet, teilte das Büro des Nationalen Wetterdienstes in Boulder am Freitag auf Twitter mit. Der Dienst warnte jedoch auch vor neuen "lebensbedrohlichen" Lagen im Verkehr.

Tesla ruft nun auch rund 200.000 Fahrzeuge in China zurück

Palo Alto (Kalifornien)/Peking - Der US-Elektro-Autobauer Tesla ruft in China rund 200.000 Fahrzeuge wegen möglicher sicherheitsgefährdender Mängel zurück. Wie aus einer Stellungnahme der chinesischen Marktaufsicht hervorgeht, sind knapp 20.000 Autos des "Model S" und über 35.000 Autos des "Model 3" betroffen. Hinzu kommen rund 144.000 in China produzierte "Model 3", die ebenfalls von der Rückrufaktion betroffen sind. Zuvor hatte Tesla bereits in den USA knapp eine halbe Million Fahrzeuge zurückgerufen.

Papst leitete traditionelle Vesper zum Jahresabschluss nicht

Vatikanstadt - Papst Franziskus ist bei der traditionellen Vesper zum Jahresabschluss am Freitag im Petersdom im Vatikan zwar anwesend gewesen, hat die Zeremonie jedoch nicht wie üblich geleitet. Der Vatikan nannte keinen Grund für den Beschluss des Papstes, der ohne liturgische Gewänder an der Zeremonie teilnahm. Vor Beginn des "Te Deums" grüßte der Papst den römischen Bürgermeister Roberto Gualtieri, der im Petersdom anwesend war, wie italienische Medien berichteten.

