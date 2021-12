Mancherorts ist schon 2022

Apia/Sydney/Berlin - Den Anfang machten auch diesmal die Inselstaaten Samoa und Kiribati, es folgten Neuseeland und Australien, Südkorea und Japan, die Philippinen und Singapur sowie China: Das Jahr 2022 hat in einigen Ländern der Welt schon begonnen. 26 Stunden dauert es, bis der ganze Globus am 1.1. (13.00 Uhr MEZ) ins neue Jahr gerutscht ist. In den Niederlanden starb indes bei einer Silvesterknallerei ein zwölfjähriger Bub.

Tausende bei "Yeswecare"-Lichtermeer in Graz

Graz - Mehrere 1.000 Menschen sind am Freitagabend dem Aufruf zu einem Lichtermeer in Graz gefolgt. Unter dem Motto "Yeswecare" wurde zu einem stillen Gedenken an die Corona-Opfer und deren Angehörige sowie Solidarität mit dem Gesundheitspersonal gerufen. Die Teilnehmer sammelten sich entlang des Grazer Rings, um 18.00 Uhr wurden Kerzen entzündet und Handytaschenlampen eingeschaltet.

Schönborn sieht Gründe für Zuversicht und Hoffnung

Wien - Trotz der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie gebe es gute Gründe, mit Zuversicht und Hoffnung in das Neue Jahr zu gehen. Diese Überzeugung hat der römisch-katholische Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, in das Zentrum seiner Silvesteransprache gestellt, die am Freitagabend auf ORF 2 gesendet wurde. Dabei unterstrich er laut Kathpress sein begründetes Vertrauen in die Natur, die Wissenschaft und die Güte der Menschen.

"Golden Girls"-Star Betty White stirbt mit 99 Jahren

Los Angeles - Die mit der Sitcom "Golden Girls" weltbekannt gewordene Schauspielerin Betty White ist tot. Sie starb im Alter von 99 Jahren in der Nacht auf Freitag, wie die US-Magazine "People" und "Deadline" unter Berufung auf Manager Jeff Witjas berichteten. In der Serie über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft spielte White einst die naive Witwe Rose Nylund.

Daniel Barenboim dirigiert das Neujahrskonzert 2022

Wien - Das neue Jahr startet am Samstagvormittag traditionell mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Goldenen Saal des Musikvereins. Maestro Daniel Barenboim steht dann zum dritten Mal am Pult des musikalischen Großereignisses, das auch heuer wieder in Dutzende Länder weltweit übertragen wird. Vor Ort indes dürfen immerhin 1.000 Zuschauer die Walzerklänge zwischen Josef Strauß, Johann Strauß und Joseph Hellmesberger verfolgen.

Frankreich übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

Paris - Frankreich übernimmt mit dem neuen Jahr in der Europäischen Union den Vorsitz des Ministerrats. Unter dem Motto "Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit" soll die Gemeinschaft aus 27 Staaten auf Wachstumskurs gebracht werden. Präsident Emmanuel Macron sagte, ein neues Wachstumsmodell müsse nach der Corona-Krise Innovationen und das Schaffen von Arbeitsplätzen vorantreiben, Europas Wettbewerbsfähigkeit sichern und im Einklang mit Klimaschutzzielen stehen.

Holzhütte im Lobau-Camp der Klimaaktivisten abgebrannt

Wien - Im Aktivisten-Lobau-Camp in Wien ist in der Nacht auf Freitag eine Holzhütte abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ging von Brandlegung aus, es ermittelt auch der Verfassungsschutz. "Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, wurde die Gesundheit von jungen Menschen bewusst auf's Spiel gesetzt. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Ermittlungen werden "mit Hochdruck" geführt, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Heftiger Schneefall nach Waldbränden in Colorado erwartet

Denver (Colorado) - Nach den verheerenden Waldbränden in Colorado könnte heftiger Schneefall der Region Erleichterung bringen. In einigen Teilen des US-Bundesstaates werde bis zu ein Meter Schnee erwartet, teilte das Büro des Nationalen Wetterdienstes in Boulder am Freitag auf Twitter mit. Der Dienst warnte jedoch auch vor neuen "lebensbedrohlichen" Lagen im Verkehr.

