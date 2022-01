Rufe nach Quarantäne-Lockerungen rund um Gecko-Sitzung

Wien - Angesichts der sich aufbauenden Omikron-Welle hat am Dienstagnachmittag und Abend neuerlich die Covid-Krisenkoordination "Gecko" getagt. Nach Ende der Sitzung gegen 19 Uhr drangen vorerst keine Informationen über das Besprochene nach außen. Rund um diese Besprechung und im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Krise am Donnerstag mehrten sich unterdessen die Rufe nach einer Lockerung der Quarantäneregeln für geimpfte und genesene Kontaktpersonen im Fall von Omikron.

Keine vermehrten vorzeitigen Geburten nach Corona-Impfung

Washington - Corona-Impfungen im zweiten und dritten Trimester einer Schwangerschaft haben laut einer groß angelegten Auswertung in den USA nicht zu vermehrten vorzeitigen Geburten geführt. Die US-Medizinbehörde CDC hat für die am Dienstag veröffentlichte Studie mehr als 46.000 Schwangerschaften ausgewertet, deren berechneter Geburtstermin zwischen dem 21. Februar und 31. Juli 2021 lag.

Neue deutsche Außenministerin trifft US-Amtskollegen Blinken

Berlin/Washington - Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock reist am Mittwoch nach Washington. Vier Wochen nach Amtsantritt will die Grünen-Politikerin bei ihrem ersten Besuch als Ministerin in den USA unter anderem ihren US-Amtskollegen Antony Blinken treffen. Als Themen wurden vom deutschen Außenamt neben bilateralen Fragen der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie die Klimaaußenpolitik und das gemeinsame Engagement zur Stärkung von Demokratien genannt.

Technischer Defekt war Ursache für Maschinenbrand in NÖ

Melk - Ein technischer Defekt hat am Dienstag im Bezirk Melk den Brand einer Gleisstopfmaschine auf der Westbahnstrecke ausgelöst. Zu diesem vorläufigen Ergebnis sind die polizeilichen Ermittlungen gekommen. Demnach dürfte es im Bereich des Getriebes für den Hydraulikdruck im vorderen Teil des Arbeitsgeräts zu Hitzeentwicklung gekommen sein, wodurch sich Hydrauliköl entzündet hat. Wegen des Brandes war die Westbahnstrecke am Dienstagvormittag im Raum Melk vorübergehend gesperrt.

Tränengaseinsatz gegen Demonstranten im Sudan

Khartum - Die Proteste gegen die Militärführung im Sudan reißen nicht ab. Am Dienstag gingen erneut tausende Menschen in mehreren Städten auf die Straße, um für die Wiedereinsetzung einer zivilen Regierung zu demonstrieren. In Khartum setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein, um die Menge auseinanderzutreiben, wie Augenzeugen berichteten. Rund um den Präsidentenpalast und das Armeehauptquartier waren demnach Soldaten und Polizisten sowie paramilitärische Einheiten stationiert.

Acht britische Kliniken rufen Katastrophenfall aus

London - Mehrere britische Kliniken haben wegen eklatanter Personalausfälle im Zusammenhang mit der Omikron-Variante den Katastrophenfall ausgerufen. Mindestens acht Krankenhausstiftungen, zu denen teilweise mehrere Kliniken gehören, haben sich angesichts der heftigen Corona-Welle bereits zu diesem Schritt entschieden, wie die BBC am Dienstag berichtete.

Schild von Webb-Weltraumteleskop vollständig aufgespannt

Washington - Das zu Weihnachten gestartete Weltraumteleskop James Webb hat in einer wichtigen und komplizierten Etappe seinen riesigen Sonnenschild voll entfaltet. "Alle fünf Schichten des Sonnenschilds sind vollständig gespannt", sagte eine NASA-Mitarbeiterin am Dienstag im Kontrollzentrum in der US-Stadt Baltimore, während ihre Kollegen in Jubel ausbrachen. Mit dem Ausfahren des Schilds war am Montag begonnen worden.

