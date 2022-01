Schulbeginn nach den Weihnachtsferien

Wien - Nach zweieinhalbwöchigen Weihnachtsferien beginnt am Montag wieder die Schule. Bis Ende Februar gilt weiter eine "Sicherheitsphase": Die Präsenzpflicht bleibt damit ausgesetzt, Eltern können ihre Kinder auch ohne ärztliches Attest entschuldigen. In der Schule gibt es dreimal pro Woche Corona-Tests, einer davon (ab 17. Jänner zwei) muss ein PCR-Test sein. Im gesamten Schulhaus und auch im Unterricht muss eine Maske (ab der Oberstufe FFP2) getragen werden.

USA und Russland verhandeln in Genf

Genf/Moskau/Washington - In Genf, Brüssel und Wien soll das angespannte Verhältnis zwischen Russland und den westlichen Ländern in den nächsten Tagen verbessert werden. Den Auftakt macht am Montag ein Vizeaußenministertreffen Russlands und der USA in Genf. Am Mittwoch ist eine Sitzung des Nato-Russland-Rates in Brüssel angesetzt - die erste seit zweieinhalb Jahren. Danach soll es am Donnerstag in Wien Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben.

Brand in New Yorker Wohnhaus: Mindestens 19 Tote

New York - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben von Bürgermeister Eric Adams 19 Menschen getötet worden. Mindestens 63 weitere Bewohner seien verletzt worden, davon mindestens 32 schwer, sagte Adams am Sonntag dem Sender CNN. Unter den Todesopfern sind demnach auch Kinder. Das Feuer war am Sonntagvormittag (Ortszeit) ausgebrochen. 200 Feuerwehrleute seien gegen das Feuer in dem 19-stöckigen Wohnhaus angerückt, teilte die Feuerwehr mit.

Woodstock-Mitorganisator Michael Lang 77-jährig gestorben

New York - Der US-Amerikaner Michael Lang, der 1969 das legendäre Woodstock-Festival mitorganisiert hat, ist tot. Lang starb in einem New Yorker Krankenhaus an Krebs, wie der Sender CNN am Sonntag unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie berichtete. Sprecher Michael Pagnotta bestätigte den Tod des Musik-Promoters laut der Zeitschrift Billboard. Lang wurde 77 Jahre alt.

Kriminalbeamter aus dem Innviertel klärte Millionenbetrug

Ried im Innkreis/Berlin/Bern - Ein Kriminalbeamter der Polizeiinspektion Ried hat in jahrelanger Ermittlungsarbeit einen groß angelegten internationalen Betrug mit falschen Aktien geklärt. Allein in Österreich gehe es dabei um bisher 25 bekannte Opfer mit einer Schadenssumme von rund einer Million Euro, sagte Michael Babl, Sprecher der Polizei Oberösterreich, zur APA. Er berichtete von 200 bekannten Opfern in Deutschland und weiteren 25 geprellten Anlegern in der Schweiz.

Kickl bei Demo in Tirol: "Neujahrskonzert der Freiheit"

Innsbruck - Unter tosendem Applaus hat Sonntagnachmittag FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl bei einer Demonstration gegen die Coronamaßnahmen und die Impfpflicht in Innsbruck die Bühne am Landhausplatz betreten. Vor laut Polizeiangaben rund 6.000 Menschen machte Kickl einmal mehr gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung mobil. Er sprach von einem "Tiroler Neujahrskonzert der Freiheit", das man gen Wien erschallen lasse. Seine "Neujahrsbotschaft": "Ihr werdet uns nicht brechen".

Außenminister Schallenberg besucht Krisenstaat Libanon

Beirut/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag in den krisengeplagten Libanon. Dort wird er am Nachmittag dem Kontingent der österreichischen Blauhelm-Soldaten im Camp Naqoura im Süden des Libanon einen Besuch abstatten. Die politischen Gespräche finden am Mittwoch statt, wenn Schallenberg von Präsident Michel Aoun, Regierungschef Najib Mikati und Außenminister Abdallah Bou Habib in Beirut empfangen wird.

Zahl der Toten nach Felssturz in Brasilien steigt auf zehn

Rio de Janeiro - Die Zahl der Toten nach dem Absturz einer Felswand an einem See in Brasilien ist auf mindestens zehn gestiegen. Dies teilte am Sonntag ein Polizeivertreter in der Gemeinde Passos im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais mit. Zuletzt wurden nach seinen Angaben zwei weitere Leichen von den Einsatzkräften geborgen. Nach Angaben der Behörden gab es nach diesem Leichenfund keine weiteren vermissten Menschen mehr.

