Halb Europa könnte in acht Wochen mit Omikron infiziert sein

Kopenhagen - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt unter Berufung auf eine Hochrechnung davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnten. Omikron stelle eine Flutwelle dar, die von West nach Ost über Europa hinwegfege und zu dem Anstieg der Delta-Zahlen hinzukomme, den die Länder bis Ende 2021 erlebt hätten, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Dienstag auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen.

Mückstein bekräftigt klares Nein zu "Durchrauschen"

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Dienstagnachmittag in einem Hintergrundgespräch noch einmal unterstrichen, dass ein "Durchrauschen" lassen der Corona-Welle mit der Omikron-Variante für ihn keine Option ist. "Das ist genau das, was wir nicht machen", sagte er zu entsprechenden Vorwürfen. Die Oberste Gesundheitsbeamtin Katharina Reich führte aus, diese Woche würden die von Mückstein angekündigten neuen "Marker" für allfällige weitere Maßnahmen definiert.

Matura auch heuer mit Erleichterungen

Wien - Bei der Matura wird es auch heuer Erleichterungen geben - anders als in den beiden vergangenen Jahren wird die mündliche Matura aber wieder verpflichtend sein. Wie zuletzt wird die Arbeitszeit bei der schriftlichen Matura laut Bildungsministerium wieder um eine Stunde verlängert. Auch die Anzahl der Themenbereiche für die mündliche Reifeprüfung wird erneut eingeschränkt, und die Note der Abschlussklasse wird wieder in die Maturanote einbezogen.

Außenminister Schallenberg trifft Libanons Staatsspitze

Beirut/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird am Mittwoch in Beirut von der libanesischen Staatsspitze empfangen. Am dritten Tag seines Libanon-Besuchs trifft er Präsident Michel Aoun, Regierungschef Najib Mikati, Parlamentspräsident Nabih Berri und Außenminister Abdallah Bou Habib. Österreich ist sehr an einer Stabilisierung des Libanon gelegen, der hunderttausende syrische Bürgerkriegsflüchtlinge beherbergt.

Leiche an Tiroler Innufer: Mordprozess gegen 30-Jährigen

Innsbruck/Kufstein - Ein 30-jähriger Mann aus Kufstein muss sich am Mittwoch vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen Mordes verantworten. Er soll im Juni 2021 einen 70-Jährigen am Innufer in Kufstein mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der mutmaßliche Täter gestand die Tötung noch am selben Tag und gab an, sein Opfer zufällig ausgewählt zu haben um ins Gefängnis zu kommen. Später sagte er aber, dass der 70-Jährige ihn als Kind sexuell missbraucht haben soll.

Hoffnung auf ersten NATO-Russland-Rat seit zwei Jahren

Brüssel/Washington/Moskau - Angesichts der Spannungen in der Ukraine-Krise versucht der Westen in dieser Woche verstärkt, den Konflikt mit Russland diplomatisch zu lösen. Nachdem eine erste Gesprächsrunde zwischen Washington und Russland keinen Durchbruch brachte, kommt am Mittwoch erstmals seit zwei Jahren wieder der NATO-Russland-Rat in Brüssel zusammen. Russlands Vizeaußenminister Alexander Gruschko sprach am Dienstag von der "Stunde der Wahrheit".

Armenien und Aserbaidschan melden Tote bei Gefechten

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Die verfeindeten Südkaukasus-Republiken Armenien und Aserbaidschan haben bei erneuten Gefechten in der Grenzregion Tote beklagt. Zwei armenische Soldaten seien in der Region Gecharkunik im Osten des Landes getötet und zwei weitere verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Jereiwan am Dienstagabend mit. Aserbaidschan meldete einen getöteten Soldaten. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld für die Eskalation.

Beifahrer verstarb nach einem von zwei Unfällen auf der A9

Graz - Auf der Pyhrnautobahn (A9) haben sich am Dienstagvormittag im Bereich des Süd- bzw. Nordportals des Gleinalmtunnels (Bezirke Graz-Umgebung/Leoben) zwei schwere, voneinander unabhängige Verkehrsunfälle ereignet. Insgesamt wurden zwei Lenker schwer und ein Beifahrer tödlich verletzt, berichtete die steirische Polizei.

