Macron und Le Pen in Frankreich-Stichwahl

Paris - Im Rennen um die Präsidentschaft in Frankreich können die Wähler in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der rechten Kandidatin Marine Le Pen entscheiden. Beide qualifizierten sich in der ersten Wahlrunde am Sonntag wie erwartet für die Stichwahl, wie aus Prognosen hervorging. Die Kandidatinnen der früheren Volksparteien, der Sozialisten und Konservativen, erlitten hingegen schwer Niederlagen.

Kanzler Nehammer trifft Putin am Montag in Moskau

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Montagnachmittag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu einem Gespräch treffen, wie er am Sonntag vor Journalisten in Wien ankündigte. Nehammer will damit einen Dialog zwischen der Ukraine und Russland fördern. Der Kanzler will Putin bei dem Gespräch auch auf die "Kriegsverbrechen" in der Ukraine ansprechen, versicherte er.

EU-Außenminister beraten über Ukraine-Hilfe

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Luxemburg (9.30 Uhr) über zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten für die von Russland angegriffene Ukraine. Auf dem Tisch liegt unter anderem der Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und andere militärische Ausrüstung bereitzustellen.

Laut Staatsanwältin 1.222 Tote in Region Kiew entdeckt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - In der Region um Kiew sind nach ukrainischen Angaben bisher mehr als 1.200 Tote gefunden worden. Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa nannte im Interview mit dem britischen Sender Sky News am Sonntag die Zahl von 1.222 geborgenen Toten "allein in der Region Kiew". Den russischen Truppen warf sie erneut schwere Kriegsverbrechen vor.

Heeresreform nach langem Warten beschlossen

Wien - Nach einer längeren Verzögerung hat die Regierung die neue Bundesheer-Reform beschlossen. Der Beschluss erfolgte am 8. April auf dem "Zirkulationsweg", wie es im Protokoll auf der Homepage des Bundeskanzleramtes heißt. Kern der Reform ist eine Verschlankung der Führungsstruktur und die Trennung von Verwaltung und militärischer Führung. Aus bisher fünf Sektionen in der Zentralstelle werden künftig drei Direktionen. Der Personalstand im Ministerium schrumpft dabei.

Zwei Palästinenserinnen von israelischer Armee erschossen

Jerusalem - Die israelische Armee am Sonntag zwei Palästinenserinnen erschossen. Eine Frau hatte einen israelischen Polizisten in Hebron im Westjordanland mit einem Messer verletzt, bevor sie selbst erschossen wurde. Die Frau habe an einem Kontrollpunkt der israelischen Grenzpolizei in Hebron auf einen Polizisten eingestochen, erklärte die israelische Polizei am Sonntag. Der Polizist wurde demnach bei dem Angriff leicht verletzt. Die andere Frau wurde nahe Betlehem erschossen.

Fünf Personen bei Lawine am Hochkönig teilweise verschüttet

Mühlbach am Hochkönig - Bei einem Lawinenabgang im Birgkar auf der Südseite des Hochkönigs (2.941 Meter) sind am Sonntag fünf Skitourengeher teilweise verschüttet worden. Die Österreicher im Alter von 50 bis 67 Jahren befanden sich bei ungünstigen Licht- und Wetterverhältnissen gerade im Aufstieg, als sich gegen 10.30 Uhr spontan eine große Gleitschneelawine in 1.800 Metern Seehöhe löste und die Alpinisten erfasste. Die fünf Tourengeher konnten sich selbst bzw. gegenseitig aus dem Schnee befreien.

