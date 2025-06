ATX wenig bewegt -- DAX fester -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex legt zu. Die asiatischen Aktienmärkte verbuchen am Dienstag Gewinne.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der ATX bewegt sich im frühen Handel in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Rückenwind kommt von den Börsen in New York und Asien, die zuletzt trotz des anhaltenden Handelskonflikts etwas fester notierten.

"Im Vorfeld der am Donnerstag stattfindenden EZB-Ratssitzung richtet sich der Fokus der Akteure am heutigen Morgen auf die Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone", schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einem Bericht. Die Marktteilnehmer würden fest mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte durch die Europäische Zentralbank rechnen.

Nach 2,2 Prozent im April dürfte die Teuerung im Mai auf 2,0 Prozent gefallen sein, hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. Analyst Andreas da Graça nannte als Gründe für den sich fortsetzenden disinflationären Trend die rückläufigen Energiepreise sowie die Eurostärke gegenüber dem US-Dollar.

DEUTSCHLAND

Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni legt der DAX am Dienstag wieder etwas zu.

Der DAX startet 0,42 Prozent höher bei 24.031,96 Punkten.

Er bleibt damit aber weiter auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten.

Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Morgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Bei den Verhandlungen in Istanbul zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland über eine Annäherung haben beide Seiten ihre Positionen klargemacht, die erwartungsgemäß weit auseinander liegen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am ersten Handelstag im Juni mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones schloss mit einem leichten Plus von 0,08 Prozent bei 42.305,48 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 0,67 Prozent höher bei 19.242,61 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus standen abermals die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump sowie die gegenseitigen Anschuldigungen der USA und China zu diesem Thema. Trump warf China vor, gegen das im Mai geschlossene Handelsabkommen zu verstossen. China beschuldigte die USA wiederum, die Vereinbarung zu verletzen und drohte damit, Massnahmen zur Verteidigung seiner Interessen zu ergreifen. Peking und Washington hatten sich Mitte Mai darauf geeinigt, die gegenseitig erhobenen dreistelligen Zollsätze für 90 Tage auszusetzen. Schwache amerikanische Konjunkturdaten belasteten die Aktienkursen nicht dauerhaft. So verschlechterte sich die Stimmung in der US-Industrie im Mai unerwartet erneut.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte am Dienstag mit positiver Tendenz.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ marginale 0,05 Prozent höher bei 37.491,22 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,48 Prozent auf 3.363,48 Einheiten.

In Hongkong legt der Hang Seng 1,13 Prozent auf 23.420,36 Zähler zu.

Leicht aufwärts geht es am Dienstag im Handelsverlauf an den asiatischen Börsen, nachdem die US-Börsen am Montag freundlich aus dem Tag gegangen waren. Stützend wirken Aufschläge bei Technologieaktien nach positiv aufgenommenen Aussagen von Taiwan Semiconductors zur KI-Nachfrage. Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt übergeordnet für Zurückhaltung, bremst zunächst aber nicht mehr.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX