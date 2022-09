ÖFB-Elf bei 0:2 in Frankreich chancenlos - nun gegen Abstieg

St. Denis/Paris - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Nations League gegen den Abstieg aus Topliga A. Im vorletzten Gruppenspiel verlor die klar unterlegene ÖFB-Auswahl am Donnerstag in Paris gegen den ersatzgeschwächten, aber blendend aufgelegten Weltmeister Frankreich mit 0:2 (0:0). Damit muss zum Abschluss am Sonntag (20.45) in Wien gegen Kroatien ein Sieg her, gleichzeitig benötigt man einen Punktgewinn von Dänemark gegen die Franzosen.

Schlagabtausch im UN-Sicherheitsrat: Kiew trifft auf Moskau

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine und westliche Partner haben sich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen heftigen Schlagabtausch mit Russland geliefert. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow trafen am Donnerstag erstmals seit Kriegsbeginn im mächtigsten UN-Gremium in New York aufeinander. Kuleba beschuldigte Moskau schwerer Kriegsverbrechen und mahnte, Russland könne den Krieg nicht gewinnen.

Scheinreferenden in besetzten Gebiet in Ostukraine starten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den vier von Russland weitgehend besetzten ukrainischen Gebieten sind mehrere Millionen Einwohner zu Scheinreferenden über den Beitritt zu Russland aufgerufen. Die Abstimmung, die vom 23. bis 27. September laufen soll, wurde erst diese Woche angekündigt. Moskau will sich mit Hilfe des Ergebnisses die Gebiete einverleiben. Weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft werden die Abstimmung unter der Besatzungsmacht Russland anerkennen.

"Fiona" nimmt Kurs auf Bermuda und Kanada

Hamilton - Als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie hat sich der Wirbelsturm "Fiona" Bermuda genähert. Das Sturmzentrum werde in der Nacht (Ortszeit) nah an dem britischen Überseegebiet vorbeiziehen und sich am Freitag auf Kanada zubewegen, sagte das US-Hurrikanzentrum NHC am Donnerstag voraus. "Fiona" werde sich voraussichtlich bis dahin leicht abschwächen, aber als großer, kräftiger Wirbelsturm mit Hurrikan-Stärke über die kanadische Provinz Nova Scotia ziehen.

Reisebus stürzt ab - vier Schwerverletzte in Steiermark

Bad Mitterndorf - Vier Schwer- und 20 Leichtverletzte hat es Donnerstagabend bei einem Busunfall im steirischen Salzkammergut gegeben. Ein Reisebus mit insgesamt 32 Insassen war in der Nähe von Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) einen Hang hinuntergestürzt und hatte sich überschlagen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark der APA Freitagnacht auf Anfrage mitteilte. Die Bergungsarbeiten seien "soweit in der Nacht möglich" aufgenommen worden, hieß es.

Aktivisten: Mehr als 30 Tote bei Protesten im Iran

Teheran - Bei den größten Protesten im Iran seit fast drei Jahren sind nach offiziellen Angaben 17 Menschen getötet worden. Die Organisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo sprach am Donnerstag sogar von mindestens 31 toten Zivilisten durch das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Proteste seit dem Tod einer von der Sittenpolizei festgenommenen Frau. Die Behörden schränkten den Zugang zum Internet weiter ein und blockierten die Onlinenetzwerke WhatsApp und Instagram.

Fridays for Future streiken für Klimaschutz und Energiewende

Wien/Österreich-weit - Unter dem vom März bekannten Motto "#PeopleNotProfit" laden die österreichischen Fridays-For-Future-Bewegungen an diesem Freitag zur Klimademo Nummer elf und fordern dabei eine "#EnergiewendeFürAlle". In Wien geht es diesmal vom Bahnhof Wien Mitte über den Ring Richtung Heldenplatz, auch in sechs weiteren Bundesländern wird unter anderem für das weiterhin ausstehende Klimaschutzgesetz auf die Straße gegangen. Neu ist die Forderung nach einer Energiegrundsicherung.

