US-Zollpolitik im Fokus: ATX etwas leichter -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit leicht negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex präsentiert sich fester. Am zweiten Handelstag der Woche fanden die wichtigsten Indizes in Asien keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der ATX bewegt sich am Vormittag leicht im Minus.

Im seit Monaten andauernden Zollkonflikt hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, 100 Prozent Zölle für Importe aus mit Russland verbündeten Ländern, sollte es im Ukraine-Krieg binnen 50 Tagen keine Waffenruhe-Vereinbarung geben.

Das Interesse der Marktteilnehmer richte sich heute mit der Veröffentlichung der ZEW-Umfrage zunächst auf Deutschland, schreiben die Experten der Helaba-Bank in ihrem Tagesausblick. Es sei eine Verbesserung bei den Konjunkturerwartungen zu erwarten, "zumal während des Erhebungszeitraums noch die Hoffnung überwog, dass sich die EU und die USA auf ein Handelsabkommen verständigen." Datenseitig seien die heute anstehenden Verbraucherpreise in den USA das Highlight der Woche, so die Marktbeobachter weiter.

DEUTSCHLAND

Nach drei schwachen Börsentagen stabilisiert sich der deutsche Leitindex am Dienstag.

Der DAX hat die Sitzung 0,25 Prozent höher bei 24.220,52 Punkten eröffnet und hält sich auch anschließend in der Gewinnzone.

Nach drei schwachen Börsentagen stabilisiert sich der deutsche Leitindex DAX am Dienstag. Im Zollstreit hatte die Europäische Union am Montag klargemacht, dass Gegenzölle vorbereitet werden für den Fall, dass die aktuell ab Anfang August im Raum stehenden US-Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Gleichzeitig bemüht sich der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic aber weiterhin um eine Verhandlungslösung.

Die Unsicherheiten im Zollstreit zwischen den USA und der Eurozone hatten den DAX in den vergangenen drei Handelstagen knapp 400 Punkte oder 1,6 Prozent gekostet.

Am frühen Nachmittag könnten die Verbraucherpreise in den USA im Juni den Kursen Impulse geben. Sie dürften entscheidend sein für die Sitzung der US-Notenbank Fed Ende des Monats, schreibt die Landesbank Helaba. Eine zunehmende Inflation böte der Fed die Gelegenheit, Zinssenkungen hinauszuzögern. Das könnte sich negativ auf Aktien auswirken.

WALL STREET

Am Montag wagten sich Anleger an den US-Börsen nur leicht aus der Deckung.

Der Dow Jones schloss 0,20 Prozent höher bei 44.59,65 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg daneben um 0,27 Prozent auf 20.640,33 Zähler.

Die jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump sorgten an den US-Börsen im Montagshandel für moderate Unsicherheiten.

Trump hatte am Wochenende Strafzölle von 30 Prozent auf Importe aus der EU und Mexiko angekündigt, die am 1. August in Kraft treten sollen. Damit hat der Zollstreit nach langen Verhandlungen eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die EU hat derweil mitgeteilt, dass sie auf Vergeltungsmaßnahmen verzichte, um mehr Zeit zur Aushandlung eines Handelsabkommens zu gewinnen.

Der Zollstreit muss sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den kommenden Tagen mit wichtigen Konjunkturdaten und Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen teilen. So werden am Dienstag die Verbraucherpreise veröffentlicht. Volkswirte gehen davon aus, dass sich der Preisauftrieb im Juni wieder beschleunigt hat.

Am Montag war die Agenda der Konjunkturdaten noch leer. Auch Unternehmensnachrichten waren zunächst rar. Das ändert sich am Dienstag, wenn mit JPMorgan, Wells Fargo und der Citigroup drei große Banken ihre Geschäftszahlen vorlegen.

ASIEN

Kein einheitliches Bild zeigte sich an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag.

In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,55 Prozent höher bei 39.678,02 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite dagegen 0,42 Prozent auf 3.505,00 Zähler.

Gewinne gab es dagegen in Hongkong: Der Hang Seng kletterte um 1,60 Prozent auf 24.590,12 Stellen.

Die Zollpolitik der USA sorgte weiter für Zurückhaltung. In China legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und traf damit genau die Erwartungen der Volkswirte - lag allerdings über dem offiziellen Wachstumsziel der chinesischen Regierung von 5 Prozent. Im ersten Quartal hatte das Wachstum jedoch noch bei 5,4 Prozent gelegen.

Es sei unwahrscheinlich, dass Peking auf der Sitzung des Politbüros im Juli breit angelegte, bedeutende Konjunkturmaßnahmen lancieren werde, kommentierten die Ökonomen von Goldman Sachs. Chinas BIP-Wachstum im zweiten Quartal entsprach der Prognose von Goldman Sachs. Die Ökonomen gehen davon aus, dass China schrittweise, gezielte Lockerungsmaßnahmen vorstellen könnte, um den Abschwung im Immobiliensektor einzudämmen und den Druck auf den Arbeitsmarkt im zweiten Halbjahr zu verringern.

Belastet wurde die Börse in Schanghai von den Abgaben bei Immobilienwerten, nachdem der staatlich unterstützte Immobilienkonzern China Vanke eine Gewinnwarnung herausgegeben hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX