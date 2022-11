Nehammer verurteilt im Nationalrat Korruption

Wien - Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch im Nationalrat Korruptionsvorwürfe gegen sich, die ÖVP und die Regierung zurückgewiesen. "So bin ich nicht und so sind wir nicht", sagte er in der von SPÖ und FPÖ verlangten Sondersitzung, in der ein Misstrauensantrag gegen die Regierung erwartungsgemäß abgelehnt wurde. Klären könnten die Vorwürfe allerdings nur unabhängige Gerichte, betonte der Kanzler und rief die Opposition zu "redlicher Politik" angesichts aktueller Krisen auf.

Benjamin Netanyahu klarer Sieger bei Israel-Wahl

Tel Aviv/Ramallah - Nach Auszählung von rund 86 Prozent der Stimmen zeichnet sich in Israel ein klarer Wahlsieg des rechtskonservativen Oppositionsführers Benjamin Netanyahu ab. Sein rechts-religiöses Lager sicherte sich nach israelischen Medienberichten vom Mittwoch eine Mehrheit von 65 der 120 Sitze im Parlament (Knesset). Die Likud-Partei des 73-Jährigen, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft, wurde den Angaben zufolge stärkste Kraft mit 31 Parlamentssitzen.

Russland steigt wieder in Getreideabkommen mit Ukraine ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. Dank der Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland zu nutzen.

Parteien im Tigray-Konflikt vereinbaren Waffenruhe

Pretoria/Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Die Konfliktparteien im seit zwei Jahren andauernden Tigray-Konflikt in Äthiopien haben sich nach Angaben der Afrikanischen Union (AU) auf eine Waffenruhe verständigt. Beide Seiten hätten einer "Einstellung der Feindseligkeiten zugestimmt", sagte der AU-Vermittler Olusegun Obasanjo am Mittwoch nach tagelangen Friedensgesprächen in Südafrika. Die Konfliktparteien einigten sich demnach zudem auf eine "systematische und koordinierte Entwaffnung".

Hurrikan "Lisa" nähert sich Belize und Mexiko

Belmopan - Kurz vor der Ankunft von Hurrikan "Lisa" haben die Behörden im mittelamerikanischen Land Belize Notunterkünfte eingerichtet und Flughäfen geschlossen. Landesweit seien die Menschen aufgerufen, sich auf starken Regen, heftigen Wind und Überschwemmungen vorzubereiten, teilte die Katastrophenschutzbehörde Nemo am Mittwoch mit. Es sei ratsam, Wasservorräte anzulegen und die Häuser und Wohnungen zu sichern. Der Wirbelsturm dürfte in der Nähe von Belize City auf Land treffen.

Ministerrat beschloss Ende von Gas- und Ölheizungen

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat das klimapolitisch wichtige Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG) beschlossen. Dieses sieht den Ausstieg aus Gasheizungen bis 2040 und aus Ölheizungen bis 2035 vor. Die große Hürde für dieses mächtige Gesetz kommt aber erst im Parlament, es braucht nämlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Grünen hoffen auf die Stimmen der SPÖ. Die Wiener SPÖ braucht nämlich das Gesetz, denn in der Hauptstadt befinden sich die meisten Gasheizungen.

Justizministerium wendet sich vor Schmid-Befragung an VfGH

Wien - Das Justizministerium hat sich am Mittwoch an den Verfassungsgerichtshof gewandt, um die für den morgigen Donnerstag vorgesehene Befragung des früheren Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid im ÖVP-U-Ausschuss zu ermöglichen, ohne die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu gefährden. Ministerin Alma Zadic bezeichnete es als ihre Pflicht, die strafrechtlichen Ermittlungen zu schützen und gleichzeitig die parlamentarische Aufklärung sicherzustellen.

Erste Ergebnisse zu Pipeline-Leck vorgelegt

Stockholm/Moskau - Einen Monat nach den Beschädigungen an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 haben Experten erste Untersuchungsergebnisse vorgelegt. In einem Abschnitt in schwedischem Gewässer seien drei bis fünf Meter tiefe Krater auf dem Meeresboden entdeckt worden, zwischen denen die Pipeline zerstört sei, teilte die Nord Stream AG am Mittwoch mit. Die Krater seien etwa 248 Meter voneinander entfernt. Trümmerteile der Leitung seien in einem Umkreis von mindestens 250 Meter verteilt.

Wiener Börse mit Kurszuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,75 Prozent auf 2.972 Einheiten und weitete damit seine Vortageszuwächse aus. Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene mager. Eine Reihe von Quartalszahlen steht am morgigen Donnerstag zur Veröffentlichung an. Ergebnisse werden AT&S, Mayr-Melnhof, Lenzing, Raiffeisen Bank International und der Verbund publizieren. Im Vorfeld gewannen AT&S 4,2 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red