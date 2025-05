Anleger suchen nach Kaufgründen: ATX startet schwächer -- DAX schnauft nach Rekordrally zunächst durch -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt startet schwächer in den Handel. Am deutschen Aktienmarkt sind zum Auftakt am Mittwoch ebenfalls Verluste zu sehen. In Fernost finden die Börsen keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt startet zunächst mit Verlusten.

Der ATX gibt im frühen Verlauf 0,47 Prozent auf 4.433,91 Indexpunkte nach.

Negative Vorgaben hatte die Wall Street geliefert. Die US-Börsen haben am Vorabend ihre jüngste Gewinnserie beendet und mit Verlusten geschlossen. Auf fundamentaler Ebene stehen zur Wochenmitte keine wichtigen Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks auf der Agenda.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auch auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startet nach dem Sprung über 24'000 Punkte am Vortag mit leichten Verlusten.

Der DAX verliert zum Auftakt 0,29 Prozent auf 23.966,42 Punkte.

Damit erlebt der deutsche Aktienmarkt einen verhaltenen Start. Nach neuen Hochs im DAX dominiert Vorsicht das Geschäft. An der Wall Street hatte ebenfalls leichte Zurückhaltung überwogen; die Tech-Werte schlossen mit leichten Verlusten, Tagesgewinner waren dort die defensiven Branche wie Versorger, Gesundheits- und Konsumwerte.

Den Märkten fehlen nach Ende der Berichtssaison frische Impulse. "Vor allem von der Entwicklung bei Zoll-Verhandlungen hört man fast gar nichts", kommentiert ein Händler. Die Märkte schienen sich selbstgefällig in Sicherheit zu wiegen. Dabei hatte US-Finanzminister Bessent am Wochenende klargemacht, dass die Zölle ohne "Deals" vollumfänglich zurückkehren.

Für Vorsicht dürften zudem klare Worte der Fed sorgen: So unterstrich Alberto Musalem, Präsident der Fed-Filiale St. Louis, am Vorabend, dass die Fed-Politik von den Folgen der Trump-Zölle abhängt. Je nach ihrer endgültigen Höhe würden sie sich auf Inflation und Zinsen auswirken. Trumps Forderungen nach US-Zinssenkungen entschwinden damit in immer weitere Ferne. Besonders im Fokus stehe daher die US-Anleihe-Auktion am Nachmittag. Sie ist die erste Auktion langlaufender Anleihen seit der Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moodys.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag leichter.

Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,27 Prozent bei 42.677,18 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben 0,38 Prozent schwächer bei 19.142.71 Zählern in den Feierabend.

Den US-Börsen fehlte es nach der guten Vorwoche am Dienstag weiterhin an Dynamik. Elise Badoy, Leiterin Aktienresearch für die Emea-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) bei der US-Bank Citigroup, riet Anlegern, auch künftig auf die schon seit Jahresbeginn besser gelaufenen europäischen Dividendenpapiere zu setzen. Jüngste Aussagen von US-Notenbankern deuteten darauf hin, dass sich die Währungshüter bei Zinssenkungen wohl weiter Zeit lassen dürften. Hohe Zinsen schmälern tendenziell die Attraktivität eher riskanter Anlagen wie Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen. Derzeit seien die Auswirkungen der Handelspolitik der US-Regierung noch nicht abzuschätzen, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic. Sollten die laufenden Handelsverhandlungen andauern, "würde sich das bis weit in den Sommer hineinziehen". Bostic geht davon aus, dass die tatsächlichen Auswirkungen der US-Zollpolitik erst in einigen Monaten abzuschätzen sind.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsende 0,54 Prozent auf 37.327,94 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen zeitweise 0,21 Prozent auf 3.387,74 Zähler zu.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben 0,48 Prozent auf 23.795,58 Indexpunkte.

In Japan belasten schwache Handelsdaten. Grundsätzlich stützen aber weiterhin die geldpolitischen Lockerungen in China und Australien, die bereits am Vortag für gute Laune gesorgt hatten. Zudem berichten Händler von möglichen Rotationen aus den USA in die asiatischen Aktienmärkte. Dies erklärte auch die Verluste an der Wall Street am Vorabend, während die Kurse in Asien anziehen. Die erratische und protektionistische Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump in Verbindung mit der jüngsten Bonitätsabstufung durch Moody's tr

Passend dazu gibt der US-Dollar zum Yen, aber auch zu anderen Währungen stärker nach und belastet somit auch den japanischen Aktienmarkt. Denn ein festerer Yen reduziert die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Wirtschaft Japans. CBA-Devisenanalystin Carol Kong verweist auf das G7-Treffen der Finanz- und Zentralbankvertreter in Kanada. "Trotz wiederholter Versicherungen sowohl von US-amerikanischen als auch von japanischen Vertretern spekulieren Marktteilnehmer weiterhin über die Möglichkeit eines bilateralen Abkommens zwischen den USA und Japan zur Stützung des Yen", so die Ökonomin.

Der Nikkei-225 verliert 0,3 Prozent auf 37.430 Punkte. Neben dem festen Yen drücken auch schwache Handelsdaten. Denn Japan hat im April die Auswirkungen der höheren Zölle zu spüren bekommen und das erste Mal seit vier Monaten weniger in die USA exportiert. Aber auch die Exporte nach China waren rückläufig. Die gesamten Exporte Japans stiegen im April zwar, Volkswirte hatten aber mit einem stärkeren Exportwachstum gerechnet.

In China steigen Schanghai-Composite und HSI in Hongkong um 0,4 bzw. 0,5 Prozent. Nach den Zinssenkungen des Vortages hoffen Anleger auf mehr Konjunkturstimuli. Denn kritische Stimmen sind mit dem Maßnahmen in der Volksrepublik zur Ankurbelung der Wirtschaft weiterhin unzufrieden und sehen in den jüngsten geldpolitischen Lockerungen nur den Startschuss für mehr Maßnahmen. Als Beleg wird das deutlich gesunkene Wachstum der chinesischen Stahlproduktion ins Feld geführt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX