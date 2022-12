Start zum Ringen um den Steuerkuchen

Wien - Der Steuerkuchen wird ab Montag neu verteilt. Bund, Länder und Gemeinden treffen am späten Nachmittag mit ihren Spitzenvertretern zu einer Auftaktrunde in Sachen Finanzausgleich zusammen. Dabei geht es um gewaltige Summen. Blickt man auf die Zahlen des Vorjahres, waren 93 Milliarden zu verteilen.

Putin besucht Lukaschenko in Minsk

Minsk - Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Montag bei seinem ersten Besuch in Belarus seit Jahren Machthaber Alexander Lukaschenko treffen. Unter anderem wollen die beiden Langzeit-Staatschefs über die strategische Partnerschaft der beiden Länder sprechen, die einen Unionsstaat bilden, sowie über regionale und internationalen Fragen. Putin, der seinen Kollegen zuletzt 2019 in Minsk besucht hatte, wird bei diesem Arbeitsbesuch von mehreren Regierungsmitgliedern begleitet.

Siebenfach-Lotto-Jackpot zweimal geknackt: Je 5,2 Mio. Euro

Wien - Auch der dritte Siebenfachjackpot in den mehr als 36 Jahren Lotto ist geknackt: Zwei Spielteilnehmer beendeten mit ihren Sechsern diese nicht alltägliche Jackpot-Serie. Sie erhalten für ihren Sechser jeweils exakt 5.199.031,70 Euro, wie die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung am Sonntagabend mitteilten. Die Gewinner kommen aus Niederösterreich und dem Burgenland.

Ende des Kapitol-Ausschusses: Abstimmung zu Trump erwartet

Washington - Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol wird bei seiner letzten öffentlichen Anhörung voraussichtlich darüber abstimmen, ob er dem Justizministerium Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump empfiehlt. Bei dem Votum am Montag um 19.00 Uhr MEZ geht es Medienberichten zufolge um die Straftatbestände des Aufruhrs, der Verschwörung gegen die US-Regierung sowie der Behinderung eines öffentlichen Verfahrens.

Lichtermeer für Inklusion Sonntagabend am Wiener Ring

Wien - Rund 5.000 Menschen sind laut Veranstalter am Sonntag auf die Wiener Ringstraße gegangen, um diese in ein "Lichtermeer für das Recht auf Inklusion" zu verwandeln. Die zivilgesellschaftliche Initiative "#YesWeCare" um Daniel Landau und Roman Scamoni will damit Bewusstsein für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf schaffen. "Was wir tun können, ist in den Köpfen der Menschen zu verankern, dass Inklusion ein Menschenrecht ist.", sagte Landau nach der Veranstaltung zur APA.

Mindestens 19 Tote bei Unfall von Tanklaster in Afghanistan

Islamabad - Bei dem Unfall eines Tanklasters in einem Bergtunnel in Afghanistan sind 19 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 30 weitere verletzt worden. Der mit Öl beladene Lkw überschlug sich am Samstagabend (Ortszeit) in dem Tunnel am Salang-Bergpass und ging in Flammen auf, wie am Sonntag der Sprecher des Ministeriums für öffentliche Arbeiten, Hamidullah Misbah, der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Auch mehrere andere Fahrzeuge seien daraufhin in Brand geraten.

Neun Polizisten bei Anschlag im Irak getötet

Kirkuk - Bei einem Bombenanschlag im Nordirak sind Sicherheitskreisen zufolge mindestens neun Polizisten getötet worden. Zwei weitere Polizisten seien schwer verletzt worden, sagten zwei Vertreter der Sicherheitsbehörden am Sonntag. Die Extremistengruppe Islamischer Staat erklärte im Kurznachrichtendienst Telegram, den Anschlag verübt zu haben.

