Machtkampf im US-Kongress - McCarthy neuerlich gescheitert

Washington - Im US-Abgeordnetenhaus ist auch der zwölfte Anlauf zur Wahl eines neuen Präsidenten gescheitert. Der Republikaner Kevin McCarthy konnte am Dreikönigstag zwar eine Reihe parteiinterner Rebellen auf seine Seite ziehen, verfehlte aber die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erneut. Schon zur Hälfte der namentlichen Abstimmung hatten fünf Republikaner für Gegenkandidaten gestimmt. Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse konnte sich McCarthy nur vier Abweichler leisten.

Wachsoldat in NÖ Kaserne erschossen - Soldat enthaftet

Wiener Neustadt - Nachdem ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich Freitagfrüh in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt erschossen worden ist, ist der mutmaßliche Schütze enthaftet worden. "Momentan wird von einer Notwehrsituation ausgegangen. Es besteht kein dringender Tatverdacht wegen Mordes", sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zur APA. Der Grundwehrdiener soll seine Kameraden mit einem Sturmgewehr bedroht haben, sein Vorgesetzter soll eingeschritten sein.

Kämpfe in der Ukraine trotz Putins Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine ist es trotz der von Kremlchef Wladimir Putin einseitig verkündeten eineinhalb Tage langen Waffenruhe zu erneuten Kämpfen gekommen. Die Ukraine, die die Feuerpause anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfests als heuchlerisches Ablenkungsmanöver der russischen Angreifer ablehnt, erklärte am Freitag, ihre Soldaten hätten vor allem im östlichen Donezker Gebiet wieder angegriffen. Angegriffene russische Truppen erwiderten Moskau zufolge auch das Feuer.

Radiomoderator Ernst Grissemann im 89. Lebensjahr verstorben

Wien - Der Radiomoderator Ernst Grissemann ist wenige Wochen vor seinem 89. Geburtstag verstorben. Das teilten seine Söhne, der Journalist Stefan und der Kabarettist Christoph Grissemann, in einer Pressemitteilung mit. Der in Imst in Tirol geborene Ernst Grissemann, erster Ö3-Chef und späterer Hörfunkintendant, sei demnach am heutigen Freitag nach kurzer schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie in Wien verstorben. Am 18. Februar hätte er seinen 89. Geburtstag gefeiert.

Testpflicht für Reisende aus China ab Samstag

Wien - Die angekündigte Coronatest-Pflicht für Reisende aus China tritt bereits am Samstag in Kraft. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dreikönigstag mit. Die entsprechende Novelle der Einreiseverordnung sei bereits kundgemacht worden. Demnach müssen Reisende aus der Volksrepublik China vor dem Abflug nach Österreich einen negativen PCR-Test vorweisen. Den Fluglinien werde zudem eine FFP2-Maskenpflicht für Passagiere empfohlen.

29 Tote bei Einsatz gegen "El Chapo"-Sohn in Mexiko

Culiac�n - Bei der Festnahme eines Sohnes des berüchtigten Drogenbosses Joaqu�n "El Chapo" Guzm�n in Mexiko sind nach Regierungsangaben 29 Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern handle es sich um zehn Militärangehörige und 19 "Gesetzesbrecher", sagte Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval am Freitag. Ovidio Guzm�n war am Donnerstag im Norden Mexikos verhaftet worden, danach hatten sich Mitglieder von Guzm�ns Drogenkartell Feuergefechte mit Sicherheitskräften geliefert.

Polizei fand nach Brand in Urfahr-Umgebung Leiche

Linz - In der Nacht auf Freitag ist ein Bauernhaus im Bezirk Urfahr-Umgebung abgebrannt. Gegen 2.20 Uhr hatte ein Nachbar die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Vom Besitzer des Bauernhauses fehlte seit Ausbruch des Feuers jede Spur, gegen Mittag wurde eine bisher nicht identifizierte Leiche geborgen. Am Haus selbst entstanden schwere Brandschäden, ein Teil der Decke des Obergeschosses brach laut Polizeimeldung ein.

Zwei Babyleichen in Ostfrankreich gefunden

Annecy - Im Osten Frankreichs sind zwei tote Babys in einer Wohnung gefunden worden. Die Überreste der Kinder seien eingewickelt in einem Koffer gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Annecy am Freitag mit. Eines der Babys habe noch eine Nabelschnur gehabt und sei wohl als Neugeborenes umgekommen. Wann und wie die Babys starben, wurde bei den Autopsien zunächst nicht herausgefunden. Die Justiz ermittelt wegen Mordes an Minderjährigen.

