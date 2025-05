ATX tiefer -- DAX seitwärts -- Asiens Börsen schließen uneins

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch mit kleinen Gewinnen.

Kurz nach Handelsbeginn zeigte sich der ATX 0,26 Prozent höher bei 4.409,22 Einheiten, rutscht im weiteren Verlauf aber in die Verlustzone.

Der DAX hänge nun erst einmal seitwärts fest, so ein Marktteilnehmer. Der Ausbruch auf neue Rekorde mit dem schnellen Rücksetzer am Montag habe erst einmal kein neues übergeordnetes Kaufsignal erzeugt. Die Relative Stärke gegenüber den Indizes der Wall Street sei nun in Relative Schwäche umgeschlagen. Die guten Vorlagen der Wall Street können somit die Stimmung in Europa nicht mehr stützen. An Wall Street waren vor allem die hochkapitalisierten Technologiewerte am Dienstag weiter gefragt. Auch die am Morgen überwiegend freundliche Tendenz in Asien spielt erst einmal keine Rolle. "In Europa dürften sich Anleger weiterhin auf die Märkte konzentrieren, die noch deutlich unter ihren Allzeithochs notieren, und das sind vor allem Mailand und Madrid", meint der Händler. Die anderen Börsen, darunter auch die deutsche, blieben zunächst Märkte für Stockpicking.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am Mittwoch in Grün.

Der DAX eröffnete 0,17 Prozent im Plus bei 23.679,03 Punkten, pendelt anschließend aber nur noch um die Nulllinie.

Nach dem Rekord vom Montag bei 23'911 Punkten und anschliessendem Rückschlag hatte sich tags zuvor bei ruhigem Handel äusserst wenig getan.

Im Auge behalten sollten Anleger Daimler Truck . Die Aktien hatten am Vorabend auf der Handelsplattform Tradegate zunächst schwach auf den Quartalsbericht und die gesenkte Prognose reagiert, dann aber fast den kompletten Abschlag gegenüber dem Xetra-Schluss wieder aufgeholt. Aus dem DAX legen am Morgen dann noch Eon , Brenntag und die Porsche Holding Zahlen vor. Zudem steht die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz an.

WALL STREET

Nach dem Vortagskurssprung zeigten sich die US-Börsen am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones rutschte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss 0,64 Prozent tiefer bei 42.140,43 Punkten. Der US-Leitindex wurde belastet vom deutlichen Minus bei UnitedHealth. Der größte US-Krankenversicherer gab bekannt, dass Stephen Hemsley mit sofortiger Wirkung neuer CEO wird. Andrew Witty hat aus "persönlichen Gründen" beschlossen, als CEO zurückzutreten, so Unitedhealth. Zudem wurde die Prognose für 2025 ausgesetzt.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite hingegen baute seinen anfänglichen Gewinn aus und ging 1,61 Prozent stärker bei 19.010,08 Einheiten aus der Dienstagssitzung.

Stützend wirkten die US-Verbraucherpreise, denn der Inflationsdruck hat im April leicht nachgelassen. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) erhöhten sich auf Monatssicht nicht ganz so stark wie prognostiziert. Fällt die Inflation schwächer aus als gedacht, stützt dies am Markt in der Regel die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Notenbank Fed. Kredite würden in so einem Fall günstiger, wovon die stark investitions- und finanzierungsabhängigen Firmen aus dem Technologiesektor profitieren.

"Viele sagen, dass Trump bei den China-Zöllen eingeknickt ist, weil kräftig steigende Verbraucherpreise ihre Folgen für den US-Konsumenten zeigen würden", sagte ein Teilnehmer. Allerdings dürfte dies für die April-Daten noch zu früh gewesen sein. Auch Mike Sanders, Fixed-Income-Leiter bei Madison Investments meinte: "Es ist noch zu früh, um den Umfang der Verzerrungen durch die Zölle oder durch Vorzieheffekte bei Konsumenten zu erkennen".

Die Hoffnung auf eine Einigung im Zoll-Streit zwischen den USA und China hatte die Kurse zu Wochenbeginn nach oben getrieben. Doch es bleiben Unsicherheiten. Es ist noch nicht klar, ob die beiden größten Volkswirtschaften der Welt in der Lage sein werden, eine langfristige Vereinbarung zu treffen, heißt es. Und die sechs Wochen Störungen, die durch die Zölle von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, dürften voraussichtlich in der nächsten Gewinnsaison, die im Juli beginnt, noch zu spüren sein.

"Es gibt kaum Zweifel daran, wie positiv die Nachricht ist, aber die USA sind noch nicht über den Berg", so Jim Reid, Makrostratege bei der Deutschen Bank. Er fügte hinzu, dass ein effektiver Zollsatz im niedrigen zweistelligen Bereich wahrscheinlich "mit einem gedämpften, kaum positiven Wachstumsniveau der USA" für die zweite Hälfte des Jahres 2025 einhergehe.

ASIEN

Die asiatischen Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 schliesslich um 0,14 Prozent auf 38.128,13 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stand der Shanghai Composite letztlich um 0,86 Prozent höher bei 3.403,95 Zählern.

In Hongkong ging es hingegen deutlich aufwärts: Der Hang Seng notierte zum Handelsende um 2,30 Prozent höher bei 23.640,65 Stellen.

Die positive Vorgabe der Wall Street vom Dienstag fand am Mittwoch im Handelsverlauf an den ostasiatischen Börsen nur vereinzelt Widerhall. An der Wall Street hatten das Nachlassen der Handelsspannungen und günstig ausgefallene Preisdaten für Auftrieb gesorgt - insbesondere bei Technologieaktien.

