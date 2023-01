Wachsoldat in NÖ Kaserne erschossen - Soldat enthaftet

Wiener Neustadt - Nachdem ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich Freitagfrüh in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt erschossen worden ist, ist der mutmaßliche Schütze enthaftet worden. "Momentan wird von einer Notwehrsituation ausgegangen. Es besteht kein dringender Tatverdacht wegen Mordes", sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zur APA. Der Grundwehrdiener soll seine Kameraden mit einem Sturmgewehr bedroht haben, sein Vorgesetzter soll eingeschritten sein.

US-Parlamentsvorsitz für McCarthy in Griffweite

Washington - Im internen Machtkampf der US-Republikaner ist Parteianführer Kevin McCarthy am Dreikönigstag ein möglicherweise entscheidender Schlag gegen seine Gegner gelungen. Nach elf gescheiterten Bewerbungen bei der Wahl zum Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses konnte McCarthy im zwölften Wahlgang den Großteil der bisherigen Rebellen auf seine Seite ziehen. Allerdings verpasste er auch in diesem und dem folgenden 13. Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit zur Wahl.

Soldat im Kosovo verwundet Serben

Prishtina (Pristina) - Im Kosovo hat ein Soldat außerhalb seiner Dienstzeit zwei Serben mit Schüssen verwundet und damit Sorgen vor einem Wiederaufflammen der ethnischen Konflikte ausgelöst. "Ich verurteile auf das Schärfste den Angriff auf zwei Bürger des Kosovo", erklärte Ministerpräsident Albin Kurti am Freitagabend. Er sei tief besorgt über die Verwundungen der Opfer. Der 33 Jahre alte Soldat sei festgenommen worden.

Radiomoderator Ernst Grissemann im 89. Lebensjahr verstorben

Wien - Der Radiomoderator Ernst Grissemann ist wenige Wochen vor seinem 89. Geburtstag verstorben. Das teilten seine Söhne, der Journalist Stefan und der Kabarettist Christoph Grissemann, in einer Pressemitteilung mit. Der in Imst in Tirol geborene Ernst Grissemann, erster Ö3-Chef und späterer Hörfunkintendant, sei demnach am heutigen Freitag nach kurzer schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie in Wien verstorben. Am 18. Februar hätte er seinen 89. Geburtstag gefeiert.

Sohn von "El Chapo" vorerst nicht an USA ausgeliefert

Culiac�n - Der Sohn des inhaftierten mexikanischen Drogenbosses Joaqu�n "El Chapo" Guzm�n kann vorerst nicht an die USA ausgeliefert werden. Alle Verfahren zur Auslieferungen von Ovidio Guzm�n seien bis auf Weiteres einzustellen, urteilte ein Bundesrichter am Freitag auf Antrag der Anwälte des 32-Jährigen.

Kämpfe in der Ukraine trotz Putins Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine ist es trotz der von Kremlchef Wladimir Putin einseitig verkündeten eineinhalb Tage langen Waffenruhe zu erneuten Kämpfen gekommen. Die Ukraine, die die Feuerpause anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfests als heuchlerisches Ablenkungsmanöver der russischen Angreifer ablehnt, erklärte am Freitag, ihre Soldaten hätten vor allem im östlichen Donezker Gebiet wieder angegriffen. Angegriffene russische Truppen erwiderten Moskau zufolge auch das Feuer.

Testpflicht für Reisende aus China ab Samstag

Wien - Die angekündigte Coronatest-Pflicht für Reisende aus China tritt bereits am Samstag in Kraft. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dreikönigstag mit. Die entsprechende Novelle der Einreiseverordnung sei bereits kundgemacht worden. Demnach müssen Reisende aus der Volksrepublik China vor dem Abflug nach Österreich einen negativen PCR-Test vorweisen. Den Fluglinien werde zudem eine FFP2-Maskenpflicht für Passagiere empfohlen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red