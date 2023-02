Tagung der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel

Brüssel - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen am Dienstag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen der westlichen Militärallianz zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände sein. Zudem soll es nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur unter Wasser gehen. Dazu werden auch Datenkabel gezählt.

Mehr als 37.500 Todesopfer eine Woche nach schweren Erdbeben

Istanbul/Gaziantep/Idlib - Eine Woche nach dem katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet schwinden die Hoffnungen auf das Finden von Überlebenden zusehends. Dennoch wurde etwa in der türkischen Provinz Hatay auch am Montag ein 13 Jahre alter Bub nach 182 Stunden lebend geborgen. Die Zahl der bestätigten Toten stieg inzwischen auf über 37.500, über 80.000 Menschen wurden verletzt. UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, der am Montag in Aleppo eintraf, rechnet mit bis zu 50.000 Toten.

Hinweise auf US-chinesische Gespräche im Ballon-Streit

Washington/Peking - Trotz der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China wegen des Ballon-Streits gibt es Anzeichen für eine Deeskalation. US-Außenminister Antony Blinken erwäge ein Treffen mit seinem chinesischen Konterpart Wang Yi am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz nächstes Wochenende, erfuhr Reuters am Montag von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Blinken hatte wegen des Ballon-Streits eine Anfang Februar geplante Reise nach Peking abgesagt.

Iranischer Präsident Raisi zu Besuch in China

Peking - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in China erwartet. Ziel der Reise, die laut iranischen Staatsmedien auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping stattfindet, ist die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. Raisi soll Xi den Angaben zufolge zu Gesprächen treffen und sich mit chinesischen Geschäftsleuten austauschen.

Immobilienkredite sollen wieder etwas leichter fließen

Wien - Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) will nicht allzu weit von zuletzt verschärften Vergaberegeln für Immobilienkredite abrücken, empfiehlt der Finanzmarktaufsicht (FMA) aber, die derzeitige Verordnung per 1. April anzupassen. Dabei geht es um zwei Lockerungen bzw. Ausnahmen von gültigen Regelungen bei Zwischenfinanzierungen und Vorfinanzierungen von nicht-rückzahlbaren Zuschüssen durch Gebietskörperschaften, ging aus einer Aussendung von Montagnachmittag hervor.

Geisterfahrer bei Kollision auf A9 lebensgefährlich verletzt

Rottenmann - Bei einem Geisterfahrerunfall auf der Pyhrnautobahn (A9) nahe Rottenmann in der Steiermark ist eine Person lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt worden. Laut ÖAMTC wurde der Geisterfahrer in kritischem Zustand per Hubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der andere Lenker wurde in das LKH Rottenmann gebracht. Die Frontalkollision passierte gegen 11.00 Uhr.

Terror-Prozess gegen Wienerin, die jahrelang in Syrien lebte

Wien - Eine 28-jährige Wienerin muss sich am Dienstag wegen terroristischer Vereinigung am Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Anklage legt ihr zur Last, jahrelang an der Seite eines Kämpfers der Al-Nusra-Front - der syrische Zweig der Terrororganisation Al-Qaida - in Syrien gelebt, diesem den Haushalt geführt, ihn in seinen terroristischen Absichten bestärkt und eine gemeinsame, 2019 geborene Tochter erzogen zu haben. Sie hatte ihn nach islamischem Recht geheiratet.

Österreicher seit Samstag in Emiraten vermisst

Dubai/Wien - Ein 27-jähriger Österreicher wird seit Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten vermisst. Das berichtete der "Kurier" am Montag online. Wie die Schwester der Tageszeitung mitteilte, war der Wiener Karim Azman wandern. "Wir müssen bestätigen, dass ein österreichischer Staatsbürger seit Samstag im Grenzgebiet zwischen den VAE und dem Oman vermisst wird", teilte das Außenministerium in Wien Montagabend der APA mit. Die Such- und Rettungsaktion sei seither in Gang, hieß es.

