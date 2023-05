Berichte über Angriffe auf Wahlbeobachter in der Türkei

Istanbul/Ankara - Bei der Präsidentenwahl in der Türkei hat es Berichten zufolge Angriffe auf Wahlbeobachter in Istanbul und im Südosten des Landes gegeben. Ali Seker, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP, sagte am Sonntag im oppositionellen Sender Halk TV, er und Wahlhelfer der Opposition seien von einer Gruppe angegriffen worden, nachdem sie Unregelmäßigkeiten beanstandet hätten. Der Vorfall habe sich in einem Dorf in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa ereignet.

Rendi-Wagner lässt SPÖ-Parteitag aus

Wien - Pamela Rendi-Wagner wird dem SPÖ-Parteitag, bei dem ihre Nachfolge entschieden wird, nicht beiwohnen. Das kündigt die scheidende Parteichefin in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" an. Ob sie das Duell zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler via Stream verfolgen wird, hat sie noch nicht entschieden: "Ich werde mal die Familie fragen, ob sie andere Pläne hat." Begründet wird ihre Absenz damit, dass der neue Vorsitzende im Mittelpunkt stehen soll.

Kleinkind auf offener Straße in Tschechien erstochen

Most - Ein Kleinkind ist in der tschechischen Stadt Most auf offener Straße erstochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde es nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Streits zwischen zwei Männern. Die beiden Erwachsenen seien vorläufig festgenommen worden. Medienberichten zufolge hatte der Vater des Kindes seinen Sohn im Arm gehalten, als er von dem anderen Mann in der nordböhmischen, 65.000 Einwohner zählenden Stadt im Streit mit einem Messer angegriffen wurde.

Schwerster Drohnenangriff auf Kiew seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht auf Sonntag erneut Kiew aus der Luft angegriffen. Es sei der schwerste Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt seit Kriegsbeginn gewesen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit und sprach von einem Rekord-Einsatz der im Iran hergestellten sogenannten Kamikaze-Drohnen. "Insgesamt wurde der Start von einer Rekordzahl an Kamikaze-Drohnen registriert: 54!", teilte der Pressedienst der ukrainischen Luftwaffe mit.

Eltern in Wien nach Misshandlungsvorwürfen festgenommen

Wien - Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sind am Samstagabend ein 53-jähriger Mann und seine um ein Jahr jüngere Ehefrau in Wien-Döbling unter dem Vorwurf fortgesetzter Gewaltausübung festgenommen worden. Sie sollen ihre Tochter, die bis zuletzt bei ihnen gelebt hatte, jahrelang misshandelt haben, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Die 23-jährige Frau hatte zuvor die Eltern auf einer Polizeiinspektion zur Anzeige gebracht.

Chinas erstes Passagierflugzeug absolviert Jungfernflug

Peking - In China hat das erste einheimisch produzierte Passagierflugzeug seinen Jungfernflug absolviert. Die C919 des chinesischen Herstellers Comac flog am Sonntag von Shanghai nach Peking, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete. Die Maschine der Fluggesellschaft China Eastern Airlines sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit "problemlos" in der Hauptstadt gelandet.

Tote bei Schießerei während einer US-Motororrad-Rallye

Los Angeles - Bei einer Schießerei während einer Motorrad-Rallye im US-Bundesstaat New Mexico sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Die an der Schießerei am Samstag in der Kleinstadt Red River Beteiligten seien festgenommen worden, sagte die dortige Bürgermeisterin Linda Calhoun dem Lokalmedium "Questa Del Rio News". Die genaue Zahl der Festnahmen nannte sie nicht.

Papst beklagte bei Pfingstmesse Spaltung in der Welt

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag Unzufriedenheit und Spaltung in der Welt beklagt. "Wir sind alle miteinander verbunden, und doch sind wir voneinander getrennt, betäubt von Gleichgültigkeit und unterdrückt von Einsamkeit. So viele Kriege, so viele Konflikte: Es scheint unglaublich, was der Mensch an Bösem anrichten kann", sagte der Papst.

