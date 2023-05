Erdogan gewinnt laut Wahlrat Präsidentschaftswahl in Türkei

Istanbul/Ankara - Bei der Präsidentenwahl in der Türkei hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan in der zweiten Runde gewonnen. Erdogan sei zum 13. Präsidenten der Türkei gewählt worden, sagte der Chef der Wahlbehörde Ahmet Yener am Sonntag in Ankara. Auch in Österreich zeichnete sich den vorläufigen Zahlen der Staatsagentur Anadolu zufolge ein deutlicher Sieg Erdogans ab - nach Auszählung von rund 57 Prozent der abgegebenen Stimmen votierten knapp 74 Prozent der hier lebenden Türken für Erdogan.

Spanische Konservative laut Prognosen mit Stimmgewinnen

Madrid - Spaniens größte Oppositionspartei hat Prognosen zufolge bei den Regional- und Kommunalwahlen am Sonntag Stimmengewinne verzeichnen können. Die Abstimmung wurde als Test für die Chancen der konservativen Volkspartei (PP) gesehen, bei den allgemeinen Wahlen am Jahresende den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez abzulösen. PP-Generalkoordinator El�as Bendodo sagte nach Prognosen-Veröffentlichung: "Wir gehen mit einem guten Gefühl und Optimismus in die Auszählung."

Durchbruch in US-Schuldenstreit

Washington - Im US-Schuldenstreit haben Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy einen Durchbruch erzielt und einen Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt voraussichtlich abgewendet. Biden und der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus erklärten am Samstag (Ortszeit) in Washington, sie hätten eine vorläufige Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze für eine Zahlungsfähigkeit bis 2025 erreicht.

Koalition geht in nächsten Klimastreit

Wien - Die ÖVP hat am Pfingstsonntag Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) scharf attackiert und im Gegenzug selbst unfreundliche Worte des Koalitionspartners einstecken müssen. VP-Generalsekretär Christian Stocker alterierte sich in einer Aussendung, dass die Ressortchefin den Verbrennungsmotor früher als von der EU geplant verbieten wolle. Grünen-Umweltsprecher Hammer schlug der Volkspartei vor, lieber konstruktive Vorschläge zu machen als politisches Kleingeld zu wechseln.

Ermittlungen nach Flugzeugabsturz im Pinzgau aufgenommen

Bruck an der Glocknerstraße/Salzburg - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges in der Pinzgauer Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße am Samstagmittag mit zwei Toten liegt die Ursache des Unglücks weiter im Dunkeln. Noch am Samstagabend hatte die Staatsanwaltschaft Salzburg die Untersuchung des ausgebrannten Wracks und die Obduktion der Leichen angeordnet. Bis die Gutachten der beigezogenen Sachverständigen vorliegen, könne es noch länger dauern, kündigte die Behörde am Sonntag gegenüber der APA an.

Canale Grande in Venedig grün eingefärbt

Venedig - Eine grün schimmernde Flüssigkeit im berühmten Canale Grande von Venedig hat am Pfingstsonntag für Aufregung in der Lagunenstadt gesorgt. Das Wasser in der Nähe der Rialto-Brücke leuchtete plötzlich grün. Zunächst gab es keine Erklärung dafür. Die italienische Feuerwehr teilte mit, zusammen mit der Umweltschutzagentur Arpa Proben entnommen zu haben und diese zu untersuchen. Der Präfekt von Venedig berief umgehend eine Dringlichkeitssitzung mit der Polizei ein.

