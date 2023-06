Parteitagsergebnis falsch - Babler doch voran

Wien - Die SPÖ hat innerhalb von drei Tagen ihren dritten Vorsitzenden. Beim Parteitag in Linz hatte Hans Peter Doskozil am Samstag Pamela Rendi-Wagner abgelöst. Doch die Freude währte nur bis Montag. Denn am Nachmittag verkündete die Leiterin der Wahlkommission Michaela Grubesa, dass man die Delegiertenstimmen vertauscht hat und doch Andreas Babler Parteichef ist. Der will auf Nummer sicher gehen und lässt neu auszählen.

SPÖ zählt Parteitags-Duell neu aus

Wien - Die Vorsitz-Wahl in der SPÖ geht in die nächste Runde. Nachdem sich das Ergebnis vom Parteitag bei einer Überprüfung am Montag zu Gunsten von Andreas Babler gedreht hat, wird am Dienstag von der zuständigen Wahlkommission zur Sicherheit noch einmal ausgezählt. Das hat Babler selbst angeregt. Davor will er sich nicht als neuer Vorsitzender feiern lassen.

Prinz Harry sagt im Bespitzelungsprozess vor Gericht aus

London - Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie seit mehr als hundert Jahren will Prinz Harry am Dienstag in London vor Gericht aussagen. Der 38-Jährige ist einer von mehreren Klägern, die dem Medienkonzern Mirror Group Newspapers (MGN) illegale Informationsbeschaffung vorwerfen. Unter anderem soll das Mutterhaus der Boulevardzeitung "Daily Mirror" das Handy des Prinzen angezapft haben.

Neuer Strafprozess gegen Nawalny - Urteil auch in Straßburg

Moskau - Gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny beginnt an diesem Dienstag ein weiteres Strafverfahren der russischen Justiz. Diesmal geht es um Vorwürfe des Extremismus. Das Moskauer Stadtgericht tagt nach Angaben von Nawalnys Anwältin in einem Straflager - 260 Kilometer im Nordosten der Hauptstadt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem prominentesten Gegner von Präsident Wladimir Putin drohen weitere 30 Jahre Lagerhaft.

Einnahme russischer Ortschaft von Kremlfeinden verkündet

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Kremlfeindliche Kämpfer haben in der russischen Region Belgorod nach eigenen Angaben die Ortschaft Nowaja Tawolschanka komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Weil der russische Machtapparat sich nicht für das Schicksal der Region interessiere und die Lage nicht mehr im Griff habe, hätten sie nun das Handeln übernommen, teilte das Russische Freiwilligenkorps RDK am Montag mit. Nowaja Tawolschanka sei kein kleines Dorf, sondern ein Ort mit einst 5.000 Einwohnern.

Pence reicht Unterlagen für US-Präsidentschaftsbewerbung ein

Washington - Ex-US-Vizepräsident Mike Pence hat die Unterlagen für eine Präsidentschaftsbewerbung 2024 eingereicht. Der einstige Stellvertreter von Ex-Präsident Donald Trump hinterlegte am Montag die offizielle "Erklärung einer Kandidatur" bei der Bundeswahlkommission in Washington, wie auf der Website der Behörde zu sehen war. Es wird erwartet, dass der Erzkonservative am Mittwoch im US-Staat Iowa offiziell seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner verkündet.

EuGH: Polnische Justizreform verstößt gegen EU-Recht

Brüssel/Warschau - Polen hat in einem Streit mit der EU um die Unabhängigkeit und das Privatleben von Richtern vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine endgültige Niederlage erlitten. Nach einem am Montag verkündeten Urteil verstoßen Bestimmungen der polnischen Justizreform von 2019 gegen EU-Recht. Das Urteil aus Luxemburg könnte auch Auswirkungen auf ein zuvor schon im Eilverfahren verhängtes Zwangsgeld haben.

Frauen und Babys aus "Babyfabrik" in Nigeria gerettet

Abuja - In Nigeria sind mehr als 20 schwangere Frauen und zwei Säuglinge aus einer sogenannten Babyfabrik - einer illegalen Einrichtung zur Zeugung und zum Verkauf von Kindern - gerettet worden. Das Militär des westafrikanischen Landes teilte am Montag mit, dass es Hinweise über einen Verkauf von Kindern "an Kriminelle für rituelle Zwecke sowie für Kinderschmuggel" gegeben habe. 21 der 22 geretteten Frauen waren demnach schwanger. Die Besitzerin der Einrichtung sei flüchtig.

