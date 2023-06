Hoffnung auf Überleben von "Titanic"-Abenteurern schwindet

New York/Boston - Mehr als drei Tage nach dem Verschwinden des Tauchboots in der Nähe des "Titanic"-Wracks im Nordatlantik schwindet die Hoffnung auf ein Überleben der fünf vermissten Abenteurer. Falls die "Titan" überhaupt noch intakt ist, dürfte nur noch Sauerstoff für unter 20 Stunden an Bord sein. Die Rettungstrupps unter Führung der US-Küstenwache verstärkten ihre Anstrengungen am Mittwoch erneut. Zuvor hatten mehrere Unterwassergeräusche Hoffnungen geschürt, das Tauchboot zu finden.

Russland soll für Ukraine-Wiederaufbau zahlen

London - Die westlichen Verbündeten der Ukraine wollen ihre finanzielle Unterstützung für die ukrainische Wirtschaft erhöhen und Russland für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes zur Verantwortung ziehen. Zahlreiche Verbündete sagten Kiew am Mittwoch bei einer internationalen Wiederaufbau-Konferenz in London weitere Hilfen in Milliardenhöhe zu. Ziel Österreichs ist laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) "eine starke, unabhängige, freie und prosperierende Ukraine".

37 Verletzte bei Gebäudeexplosion im Zentrum von Paris

Paris - Bei einer heftigen Gebäudeexplosion im Zentrum von Paris sind 37 Menschen verletzt worden, vier davon lebensgefährlich. Zwei Menschen würden noch vermisst und unter den Trümmern vermutet, sagte Frankreichs Innenminister G�rald Darmanin Mittwochabend am Explosionsort. Die Ursache der Katastrophe sei noch unbekannt. Nach vorläufigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler von einem Gasleck aus.

Drei Palästinenser bei Drohnenangriff nahe Jenin getötet

Nablus - Bei dem ersten gezielten Luftangriff im Westjordanland seit Jahren sind am Mittwochabend nach Medienberichten mindestens drei Palästinenser getötet worden. Das palästinensische Fernsehen berichtete, ihre Leichen seien durch Rettungskräfte geborgen worden. Die israelische Armee teilte mit, ein Fahrzeug mit bewaffneten Palästinensern sei in der Nähe von Jenin mithilfe einer Drohne beschossen worden.

Gemeindetag in Innsbruck mit Van der Bellen und Nehammer

Innsbruck/Wien - Nach der offiziellen Eröffnung des 69. Österreichischen Gemeindetages am Mittwoch findet am Donnerstag in der Innsbrucker Messe die "Haupttagung" statt - und dies mit gehöriger politischer Prominenz. Unter anderem werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie einige Bundesminister in der Tiroler Landeshauptstadt erwartet.

Indischer Premier Modi bei US-Präsident Biden in den USA

Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt am Donnerstag den indischen Premierminister Narendra Modi als Staatsgast im Weißen Haus. Neben bilateralen Gesprächen ist auch ein Staatsbankett für Modi geplant. Der indische Premier soll außerdem vor beiden Kammern des US-Kongresses sprechen. Bereits am Mittwochabend (Ortszeit) wollten Biden und Modi zu einem informellen Abendessen zusammenkommen.

Gipfel zu Armutsbekämpfung und Klimaschutz in Paris

Paris - Vertreter von über 100 Staaten, von internationalen Finanzinstituten sowie Entwicklungsorganisationen beraten in Paris von Donnerstag (09.00 Uhr) an über ein solidarischeres Finanzsystem. Dieses soll Fortschritte bei der weltweiten Armutsbekämpfung sowie der Bewältigung der Klimakrise ermöglichen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red