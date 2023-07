Djokovic zieht souverän in neuntes Wimbledon-Endspiel ein

London - Titelverteidiger Novak Djokovic steht zum neunten Mal im Endspiel des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon. Der 36-jährige Serbe bezwang im Halbfinale am Donnerstag den um 15 Jahre jüngeren Italiener Jannik Sinner glatt mit 6:3,6:4,7:6(4) und feierte beim Rasen-Klassiker seinen 34. Sieg in Folge. Im Kampf um seinen achten Wimbledon- und gesamt 24. Grand-Slam-Titel trifft Djokovic am Sonntag im Endspiel entweder auf Carlos Alcaraz oder Daniil Medwedew.

20 Jahre Haft für Ehrenmord in Wien-Favoriten

Wien - Ein 36-Jähriger Mann, der am 23. Februar 2022 in Wien-Favoriten den neuen Freund seiner Ehefrau mit sechs Schüssen aus einer Faustfeuerwaffe getötet hatte, ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der anklagekonforme Schuldspruch der Geschworenen fiel einstimmig aus. "Sie haben den Mann geradezu in einem Overkill getötet", stellte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung fest.

Französischer Nationalfeiertag vorerst ohne Unruhen

Paris - Am französischen Nationalfeiertag ist ein befürchtetes Aufflammen der gewaltsamen Proteste zunächst ausgeblieben. Die traditionelle Militärparade am Freitagvormittag in Paris verlief unter hohem Sicherheitsaufgebot ohne Zwischenfälle. Präsident Emmanuel Macron erntete auf seiner Fahrt über die Champs-Elys�e in einem offenen Militärfahrzeug einige Buhrufe, aber auch Applaus. Als Ehrengast war der indische Premierminister Narendra Modi eingeladen.

Doppelstreik legt Hollywood lahm

Hollywood - Nach mehr als 60 Jahren streiken die Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA erstmals wieder gemeinsam und dürften den Betrieb in Hollywood auf unbestimmte Zeit lahmlegen. Im Kampf um bessere Vergütung sowie um Regelungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz begann die Arbeitsniederlegung nach Angaben der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA am Freitagmorgen um 00.01 Uhr Ortszeit in Los Angeles (09.01 Uhr MESZ).

Hitze in Südeuropa bleibt

Athen/Rom - In den meisten Regionen Mittel- und Südgriechenlands sowie auf der Ferieninsel Zypern haben die Thermometer am Freitag mehr als 40 Grad angezeigt. Auch in Italien ist keine Entspannung in Sicht - hier soll es kommende Woche noch heißer werden als bisher. Die Hitzewelle soll mit kleinen Schwankungen die kommenden Tage in ganz Süd- und Südosteuropa andauern. Griechischen Meteorologen zufolge könnte sie sich sogar bis zum Ende der kommenden Woche ziehen.

Borealis/Borouge-Fusion - OMV will mit ADNOC verhandeln

Wien - Die OMV und Abu Dhabi prüfen eine Zusammenlegung der beiden Unternehmen Borealis und Borouge. Durch eine Fusion könnte ein Konzern mit zweistelliger Milliardenbewertung entstehen. "Der Vorstand der OMV hat soeben beschlossen, Verhandlungen mit ADNOC über eine potentielle Kooperation ihres Polyolefingeschäfts zu verfolgen", teilte die OMV am Freitag mit. "Eine mögliche Transaktion hätte eine starke und überzeugende industrielle Relevanz", sagte OMV-Chef Alfred Stern.

90-Jähriger ertrank im Erlaufsee bei Mariazell

Mariazell - Ein 90-Jähriger aus dem obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist Freitagnachmittag im Erlaufsee bei Mariazell ertrunken. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte ein tschechischer Tourist eine reglose Person in Ufernähe des Sees wahrgenommen. Die Besatzung eines nahen Ausflugsschiffes alarmierte dann die Rettungskräfte. Ersthelfer begannen noch zu reanimieren, doch der Senior war bereits tot. Er war ertrunken.

Stierhatz in Pamplona heuer relativ glimpflich verlaufen

Pamplona - Die acht Stierhatzen bei dem traditionellen Stadtfest "Sanfermines" im nordspanischen Pamplona sind dieses Jahr relativ glimpflich verlaufen. Am Freitag fand der letzte Lauf statt, bei dem fünf Personen verletzt worden seien, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Insgesamt seien damit an den acht Tagen seit Freitag vergangener Woche 34 Läufer ins Krankenhaus gebracht worden.

