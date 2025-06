Israel greift Iran an: Asiens Börsen teils deutlich im Minus

An den asiatischen Börsen sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag etwas tiefer.

Der ATX startete mit leichten Verlusten und verblieb zunächst auf rotem Terrain. Anschließend wechselte er noch einige Male die Richtung und ging schließlich 0,06 Prozent tiefer bei 4.388,88 Punkten in den Feierabend.

Zur Ernüchterung über die Handelsvereinbarung zwischen China und den USA gesellte sich eine zunehmende Sorge vor einem möglichen Angriff Israels auf den Iran. Aus Sicherheitsgründen reduzieren die mit Israel verbündeten USA ihr Botschaftspersonal im Irak. Befürchtet wird, dass die Führung der Islamischen Republik im Fall eines israelischen Angriffs auf den Erzfeind Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in der Region anordnen könnte.

Datenseitig standen in den USA die Erzeugerpreise für Mai sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag im negativen Bereich.

Der DAX notierte zu Beginn klar leichter und zeigte sich auch im Anschluss noch im Minus. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,74 Prozent tiefer bei 23.771,45 Zählern aus der Sitzung.

Am deutschen Aktienmarkt ging es auch am Donnerstag abwärts. Zur Ernüchterung über die Handelsvereinbarung zwischen China und den USA gesellte sich die Sorge vor einem möglichen Angriff Israels auf den Iran. Aus Sicherheitsgründen reduzieren die mit Israel verbündeten USA ihr Botschaftspersonal im Irak. Befürchtet wird, dass die Führung der Islamischen Republik im Fall eines israelischen Angriffs auf den Erzfeind Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in der Region anordnen könnte. Diese Gemengelage brachte dem DAX den fünften Verlusttag in Folge ein.

Vor einer Woche hatte der DAX bei gut 24.479 Zählern ein Rekordhoch erreicht. "Beim DAX ist die Luft raus", konstatierte Marktstratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Laut dem Chart-Experten Martin Utschneider von Finanzethos bewegt sich der DAX weiterhin in einer übergeordneten Seitwärtstendenz. "Das mittelfristige Risiko bleibt technisch nach wie vor bis 23.408 Punkte begrenzt."

"Zwar spricht US-Präsident Donald Trump von einer Einigung im Zollstreit mit China und nennt auch konkrete Zahlen zu zukünftigen Einfuhrzöllen, doch die Anleger rund um den Globus trauen dem Braten nicht", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Zu wenig äußert sich der Verhandlungspartner China, die für 55 Prozent Einfuhrzoll in die USA nun wieder seltene Erden liefern sollen, während sie sich mit zehn Prozent begnügen müssen."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Donnerstagshandel letztendlich leicht höher.

Der Dow Jones ging noch leichter in die Sitzung, tendierte im Verlauf aber leicht im Plus und beendete den Tag damit 0,26 Prozent stärker bei 42.967,62Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich derweil ebenfalls auf positivem Terrain, nachdem auch er etwas schwächer eingestiegen war. Sein Schlusskurs: 0,24 Prozent fester bei 19.662,48 Zählern.



An den US-Börsen überwog die Unsicherheit, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut mit einseitigen Zöllen gedroht hat. Am späten Mittwoch hatte der Präsident zwar von Fortschritten in den Handelsgesprächen gesprochen, aber auch angemerkt, dass die USA voraussichtlich nicht mit allen ihrer mehr als 150 Handelspartner entsprechende Abkommen schließen könnten. Das am Mittwoch verkündete Rahmenabkommen mit China hatte die Märkte nicht überzeugt, zumal zunächst keine Details veröffentlicht wurden.

Konjunkturseitig stiegen die Erzeugerpreise im Mai weniger stark als von Ökonomen prognostiziert. Schon die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise waren schwächer ausgefallen als erwartet, was Zinssenkungsfantasien nährte. Daneben wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Diese gingen wider Erwarten nicht zurück.

ASIEN

Die wichtigstem Börsen Asiens präsentieren sich am Freitag mit roten Vorzeichen.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,19 Prozent auf 37.719,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um marginale 0,72 Prozent auf 3.378,01 Einheiten nach unten.

In Hongkong sind ebenso Verluste zu sehen: Der Hang Seng notiert zeitweise 0,70 Prozent tiefer bei 23.866,86 Punkten.

Die Finanzmärkte in Fernost werden am Freitag von der Nachricht umfassender israelischer Angriffe auf iranische Nuklear- und Militäranlagen bewegt. Am stärksten reagieren die Ölpreise auf die Entwicklung. Sie schießen zeitweise um rund 8 Prozent nach oben angesichts der Gefahr von Produktionsausfällen in der Region im Zuge der Eskalation. Während Israel von einem Präventivschlag spricht, begründet mit der fortgesetzten Arbeit des Iran an seinem Atomprogramm, hat der Iran bereits Gegenschläge angekündigt.

