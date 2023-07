Kocher will in den nächsten Jahren mehr Fachkräfte-Zuzug

Wien - Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will via Rot-Weiß-Rot-Karte bis 2027 pro Jahr mindestens 15.000 Fachkräfte aus Staaten von außerhalb der EU nach Österreich locken. Das teilte das Ministerium am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sowie Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner per Aussendung mit. Ziel sei es, gemeinsam "umfassende" Fachkräftestrategien zu erarbeiten, um den Personalmangel zu bekämpfen.

US-Soldat übertritt Grenze nach Nordkorea

Pjöngjang/Seoul - Bei dem US-Bürger, der bei einer Besichtigungstour die stark gesicherte Grenze von Süd- nach Nordkorea übertreten hat, handelt es sich um einen US-Soldaten. Der US-Soldat habe die Demarkationslinie bei einem Besuch der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten "absichtlich und ohne Erlaubnis" überquert, erklärte ein Sprecher der US-Streitkräfte am Dienstag. Er befinde sich derzeit vermutlich in nordkoreanischem Gewahrsam.

Unwetter - Mehr als 500 Feuerwehreinsätze in Tirol

Innsbruck/Imst - Eine Unwetterfront mit teils Sturmböen, Hagel und Regen ist Dienstagnachmittag über Tirol gezogen und hat unter anderem zu vereinzelten Schäden, lokalen Stromausfällen sowie Straßen- und Bahnstrecken-Sperren gesorgt. Auch der zu den Bregenzer Festspielen reisende Bundespräsident Alexander Van der Bellen war offenbar von einer Bahn-Sperre "betroffen". Insgesamt kam es zu über 500 Feuerwehreinsätzen, vor allem wegen umgestürzter Bäume.

Wirecard: Marsalek meldete sich über Anwalt bei der Justiz

Aschheim - Im Wirecard-Skandal hat sich der seit drei Jahren untergetauchte Hauptverdächtige, der aus Österreich stammende Jan Marsalek, über seinen Verteidiger bei der Münchner Justiz gemeldet. Beim Landgericht München I sei ein Brief des Anwalts eingegangen, sagte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag. Inhalt und Einzelheiten des Briefs nannte der Gerichtssprecher nicht.

Wieder Protesttag gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Tausende Israelis haben am Dienstag im Rahmen eines "Tags des Widerstands" gegen die von der Regierung vorangetriebene Schwächung der Justiz protestiert. Landesweit fanden Kundgebungen und Störaktionen statt. Zentrale Straßen und mehrere Bahnhöfe im Land wurden laut Medienberichten zeitweise blockiert. Im Zentrum der Küstenstadt Tel Aviv wurde eine Zug-Haltestelle von der Polizei wegen "Sicherheitsbedenken" gesperrt.

Russlands Verbündete sorgen bei Gipfel in Brüssel für Eklat

Brüssel - Das erste große Gipfeltreffen der EU mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten seit acht Jahren ist von Streit über eine Erklärung zum Ukraine-Krieg überschattet worden. Mit Russland verbündete Länder wie Nicaragua, Venezuela und Kuba setzten bei der zweitägigen Zusammenkunft in Brüssel durch, dass der Text keine explizite Verurteilung des Krieges enthält und Russland nicht einmal erwähnt wird. Nicaragua wollte am Ende nicht einmal einen Minimalkompromiss mittragen.

"Vergeltungsschläge" Russlands nach Angriff auf Krim-Brücke

Moskau/Simferopol/New York - Russland hat einen Tag nach der Aussetzung des Getreideabkommens und des mutmaßlichen Angriffs auf die Krim-Brücke ukrainische Hafenstädte attackiert. Die Regierung in Moskau begründete am Dienstag eine Welle von Raketen- und Drohnenangriffen als "massive Vergeltungsschläge" für die Zerstörungen an der strategisch wichtigen Brücke, die das russische Festland mit der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet.

8.000 Tonnen Müll auf österreichischen Autobahnen

Wien/St. Pölten - Mehr als 7.900 Tonnen Müll hat die Asfinag im vergangenen Jahr auf den Autobahnen verzeichnet. Das wurde am Dienstag in einer Aussendung bekanntgegeben. Damit seien die Müllmengen im Vergleich zu 2021 gleichbleibend hoch, hieß es. Sorgen bereitet der Autobahngesellschaft achtlos weggeworfener Abfall. "Vor allem Flaschen und Dosen werden zu Geschossen, wenn der Wind sie vom Rastplatz auf die Fahrbahn trägt oder sie aus dem Fenster geworfen werden", so die Asfinag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red