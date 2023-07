19.000 Menschen vor Waldbrand auf Rhodos evakuiert

Rhodos - Auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos sind tausende Urlauber und Bewohner vor dem Flammenmeer eines Waldbrandes in Sicherheit gebracht worden. Ein Regierungsvertreter erklärte, es seien insgesamt etwa 19.000 Menschen aus ihren Häusern und Hotels in Sicherheit gebracht worden. Viele von ihnen verbrachten die Nacht zum Sonntag in Notunterkünften wie Schulen und Sporthallen. Andere mussten im Freien übernachten.

Rechtsruck bei Parlamentswahlen in Spanien erwartet

Madrid - Spanien wählt am heutigen Sonntag ein neues Parlament. Umfragen prognostizieren eine Niederlage für die linke Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez (PSOE). Die konservative Volkspartei (PP) dürfte in dem Land mit rund 47 Millionen Einwohnern stärkste Kraft werden, die absolute Mehrheit aber verfehlen. Ihr Spitzenkandidat Alberto N��ez Feij�o wäre dann zur Regierungsbildung auf die rechtsextreme Populistenpartei Vox angewiesen.

Migrationskonferenz in Rom: Meloni für Dialog unter Gleichen

Rom - Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat am Sonntag einen "Dialog unter Gleichen" über Migration und Entwicklung gefordert, der auf gemeinsamen Interessen zwischen Europa und den Ländern des Mittelmeerraums basiert. "Was wir heute eröffnen, ist vor allem ein Dialog unter Gleichen, der auf gegenseitigem Respekt beruht", sagte Meloni bei der Eröffnung der internationalen Konferenz in Rom, die sich mit illegaler Migration und der Förderung des Wachstums befasst.

Knesset berät über Umbau der Justiz

Tel Aviv - In Israel hat das Parlament mit seinen Beratungen über ein Kernelement der umstrittenen Pläne zum Umbau der Justiz begonnen. Das Gesetz der rechtsreligiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu soll in den kommenden Tagen verabschiedet werden. Am Wochenende gingen dagegen wieder Hunderttausende auf die Straßen. Auch am Sonntag waren wieder Kundgebungen geplant, sowohl von Gegnern als auch von Befürwortern.

Mann nach Serie von Brandstiftungen im Burgenland in U-Haft

Wulkaprodersdorf - Nach einer Serie von Brandstiftungen in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist in der Nacht auf Sonntag ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 31-Jährige war gegen Mitternacht beim Anzünden von Strohballen auf frischer Tat ertappt worden. Er wurde nach der Einvernahme in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. U-Haft wurde verhängt. "Der Tatverdächtige ist zu elf Brandstiftungen geständig", teilte die burgenländische Polizei am Sonntagabend per Aussendung mit.

Putin nennt ukrainische Gegenoffensive "gescheitert"

St. Petersburg/Washington - Russlands Präsident Wladimir Putin und sein belarussischer Verbündeter Alexander Lukaschenko haben einander am Sonntag in St. Petersburg getroffen. Bei der Begrüßung sagte Lukaschenko im Hinblick auf die ukrainische Gegenoffensive laut russischen Agenturen: "Es gibt keine Gegenoffensive." Putin entgegnete: "Es gibt sie, aber sie ist gescheitert." Lukaschenko irritierte mit der Aussage, die in Belarus stationierten Wagner-Söldner wollten "nach Warschau marschieren".

Mindestens zwei Tote bei russischem Angriff auf Odessa

Odessa - Bei einem erneuten nächtlichen russischem Angriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet und über 20 weitere verletzt worden. Innenminister Igor Klymenko meldete am Sonntag den Tod eines zweiten Mannes, zuvor hatte der zuständige Regionalgouverneur Oleg Kiper bereits den Tod eines Zivilisten gemeldet. Nach Angaben aus Kiew wurde bei den Angriffen die Verklärungskathedrale in Odessa "zerstört".

Robbie Williams tritt bei Ski-Opening in Schladming auf

Schladming - Robbie Williams ist der Stargast des diesjährigen Ski-Openings in Schladming-Dachstein, das am 7. und 8. Dezember erstmals nach drei Jahren wieder stattfindet. Am Sonntag war der 49-jährige Brite, der derzeit zum 25-Jahr-Jubiläum seiner Solo-Karriere auf Tour ist, anlässlich der Bekanntgabe selbst vor Ort auf der Reiteralm in der Steiermark.

