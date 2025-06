China-US-Gespräche im Fokus: ATX in Rot erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte wenig bewegt starten. An den asiatischen Börsen sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt werden am Dienstag negative Vorzeichen erwartet.

Der ATX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsbeginn mit moderaten Verlusten.

Übergeordnet warten die Märkte auf die Bekanntgabe von Ergebnissen zu den Handelsgesprächen zwischen China und den USA in London. Daneben wird auf die Eskalation der Proteste in Los Angeles geblickt. Bei den China-US-Gesprächen zeigen sich aber auch viele Anleger zurückhaltend: "Ein Basissatz an Zöllen wird bleiben, insgesamt wird die Kostensituation auch bei einer Einigung schlechter werden als vorher", so ein Händler. "Im Moment zeigt der Pfad des geringsten Widerstands für Aktien nach oben", sagt Matthew Tuttle von Tuttle Capital Management: "Aber sobald wir uns wieder den Allzeithochs nähern, werden wir Widerstand sehen." Der Datenkalender in Europa ist derweil dünn. Dies dürfte Händlern zufolge wieder bei Aktien mit Umstufungen für erhöhte Ausschläge sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag wenig verändert erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen nahe der Nulllinie.

Die Konsolidierung unter dem Rekordhoch dürfte sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Hatte der DAX am Pfingstmontag in einem lethargischen Handel leicht nachgegeben, so dürfte das Börsenbarometer nun auf der Stelle treten. Für einen klaren Trend mangele es bislang an Impulsen, heisst es im Handel.

Bewegung in die Kurse könnten indes die Gespräche zwischen China und den USA bringen. Beide Staaten verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien heute in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. "Die Gespräche sind in dieser Woche der wichtigste Treiber für die Märkte. Die Nachrichten aus London muss man genau im Blick haben", schrieb Analyst Anderson Alves vom Broker Activtrades.

WALL STREET

An den US-amerikanischen Märkten überwog am Montag verhaltene Zuversicht.

Der Dow Jones schloss bei 42.761,76 Punkten und damit kaum verändert.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,31 Prozent auf 19.591,24 Punkte zu.

Nach den Gewinnen zum Ausklang der Vorwoche war die Stimmung am Montag weiter zuversichtlich. Die jüngsten Kursgewinne konnten in überschaubarem Rahmen verteidigt werden, ausgelöst durch gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten und von US-chinesischen Handelsgesprächen am Montag in London.

Die Hoffnung war, dass sich beide Seiten annähern, was entsprechend positive Impulse für die weltweite Konjunktur liefern würde. US-Präsident Trump hat seine sogenannten reziproken Zölle gegen China noch bis zum 12. August ausgesetzt. Die US-Seite dürften China bei den Gesprächen dazu drängen, die Ausfuhr von Seltenen Erden auszuweiten, wobei das chinesische Handelsministerium am Wochenende signalisiert hatte, als Geste des guten Willens einige Exportlizenzen für Produkte aus dem Bereich der Seltenen Erden erteilt zu haben.

ASIEN

In Asien dominieren am Dienstag die Bären.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,47 Prozent auf 38.267,82 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,64 Prozent auf 3.378,02 Einheiten nach unten.

In Hongkong sind ebenso Verluste zu sehen: Der Hang Seng notiert zeitweise 0,42 Prozent tiefer bei 24.080,49 Punkten.

An den Börsen in Fernost besteht am Dienstag dennoch weiter die Hoffnung, dass sich die USA und China bei ihren Gesprächen über ihre zukünftigen Handelsbeziehungen annähern. Die Verhandlungen gehen in London in den zweiten Tag und laut dem Wall Street Journal soll US-Präsident Trump bereit sein, Beschränkungen von Chipexporten nach China zu lockern. Im Gegenzug soll China angeboten haben, den Export dringend benötigter Seltener Erden wieder hochzufahren. Für die zukünftig zwischen beiden Ländern erhobenen Zölle, die Hauptgegenstand der Verhandlungen sind, wird das an den Aktienmärkten als positives Signal gewertet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX