Zehn Tote durch russischen Beschuss der Südukraine

Krywyj Rih /Brjansk - Russland hat am Montag erneut südukrainische Städte angegriffen und dabei Behörden zufolge mindestens zehn Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt. In der Stadt Krywyj Rih, Heimat des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schlugen zwei russische Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. Der Kreml bezeichnete die jüngsten Drohnenattacken der Ukraine auf Russland als "Akt der Verzweiflung" des Nachbarlandes.

US-Sanktionen gegen Vertreter der bosnische Republika Srpska

Washington/Banja Luka - Die USA haben am Montag Wirtschaftssanktionen gegen vier hochrangige Vertreter der überwiegend von bosnischen Serben bewohnten Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina verhängt. Ihnen wird vorgeworfen, für die Verabschiedung eines Gesetzes verantwortlich zu sein, "dass die Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton gefährdet", wie es in einer Erklärung des US-Finanzministeriums hieß. Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik hatte das Gesetz Anfang Juli erlassen.

Katholischer Weltjugendtag in Lissabon beginnt

Lissabon - In Lissabon beginnt am Dienstag der internationale Weltjugendtag (WJT) der katholischen Kirche. Zu dem sechstägigen Glaubensfest werden hunderttausende junge Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt in der Hauptstadt Portugals erwartet, darunter nach Schätzungen etwa 3.000 aus Österreich, wie Kathpress meldet. Von Mittwoch bis Sonntag ist auch Papst Franziskus vor Ort. Lissabons Erzbischof Manuel Clemente feiert am Dienstagabend den Eröffnungsgottesdienst des Großereignisses.

IS reklamiert tödlichen Anschlag in Pakistan für sich

Islamabad - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat das Bombenattentat mit Dutzenden Toten in Pakistan für sich reklamiert. Dies berichtete das Sprachrohr "Amak" der Jihadisten-Miliz am Montag. Am Sonntag hatte sich demnach ein Selbstmordattentäter auf einer politischen Veranstaltung der islamisch-konservativen Partei Jamiat Ulema-e Islam (JUI-F) in die Luft gesprengt.

Neuerlich Koranverbrennung in Stockholm

Stockholm - In Stockholm hat am Montag erneut eine Koranverbrennung stattgefunden. Zwei Männer verwendeten den Koran zuerst als Fußball und zündeten ihn anschließend an. Die beiden Exiliraker, die in den vergangenen Wochen bereits zwei ähnliche Demonstrationen in Stockholm abgehalten hatten, zeigten auch Bilder von muslimischen Würdenträgern und traten anschließend auf ihnen herum.

Teilnahme Österreichs an Sky Shield für Kogler "logisch"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bricht eine Lanze für das europäische Luftverteidigungssystem "Sky Shield". "Der Kern unserer militärischen Neutralität bedeutet, dass wir uns selbst verteidigen können - auch gegen Raketen und den Drohnenterror", sagte Kogler der "Kleinen Zeitung" (Dienstag-Ausgabe). Dass sich Österreich daran beteilige, sei logisch. Die Überwachung und Verteidigung des Luftraums über Europa ist nur gemeinsam sinnvoll, effizient und zweckmäßig möglich."

Mindestens acht Tote bei Polizei-Einsatz in Brasilien

Guaruja - Bei einem Polizei-Einsatz in Brasilien sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der Gouverneur des Bundesstaates Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, mit. Zuvor hatten brasilianische Medien von mindestens zehn Toten in dem Küstenort Guaruja berichtet. Demnach hätten Bewohner von Guaruja berichtet, dass Polizisten mindestens einen Mann gefoltert und ermordet sowie gedroht hätten, insgesamt mindestens 60 Personen in Armenvierteln der Stadt zu töten.

