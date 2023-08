Meinl-Reisinger eröffnete ORF-"Sommergespräche"

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Montag die Reihe der ORF-"Sommergespräche" eröffnet. Aufgenommen wurde das von Susanne Schnabl geführte Interview bereits am vergangenen Freitag. Schauplatz ist das Parlament, das Setting spartanisch. Thematisch spannte sich der Bogen vom Thema Arbeit über Pensionen bis hin zu Neutralität und Migration. Dabei warb Meinl-Reisinger für weitgehend bekannte NEOS-Positionen.

Hangrutsche sorgen für Einsätze in Südösterreich

Klagenfurt/Eisenstadt - Die Lage in den südösterreichischen Überschwemmungsgebieten bleibt instabil: Die meisten Pegel waren am Montag dabei, sich zu normalisieren, das viele Wasser der vergangenen Tage machte jedoch das Erdreich labil. Hangrutschungen waren weiter das größte Problem. Die Landesgeologen befanden sich im Dauereinsatz, ebenso wie die Feuerwehren. Die Gefahr werde noch zumindest bis Dienstag anhalten, hieß es in Kärnten.

Erster wichtiger Stichtag im Kika/Leiner-Insolvenzverfahren

Wien/St. Pölten - Der Dienstag ist im Insolvenzverfahren von Kika/Leiner ein erster wichtiger Termin. Denn nur mehr an diesem Stichtag können Gläubiger ihre Forderungen beim Landesgericht St. Pölten einbringen. Allerdings gibt es auch noch Nachfristen und der ganz wichtige Stichtag ist dann der 21. August mit der Berichts- und Prüfungstagsatzung.

Tote und Verletzte bei Angriff auf ukrainisches Wohnviertel

San Francisco - Infolge eines russischen Raketenangriffs auf die Stadt Pokrowsk in der Ostukraine sind offiziellen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Zwei Raketen hätten ein Wohnviertel getroffen, schrieb der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko Montagabend auf Telegram. Zuvor hatte der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, mitgeteilt, dass es in dem beschossenen Viertel auch Hotels, Restaurants und Geschäfte gebe.

"Exorzist"-Regisseur William Friedkin gestorben

Los Angeles - Der "Exorzist"-Regisseur William Friedkin ist tot. Friedkin sei am Montag im Alter von 87 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Ehefrau Sherry Lansing. Der Horrorfilm "Der Exorzist" schockierte Kinobesucher weltweit. Kritiker verpassten ihm das Prädikat "gruseligster Film aller Zeiten".

22-jähriger Wiener als Muttermörder zu 20 Jahren verurteilt

Wien - Wegen Mordes an seiner Mutter ist ein 22-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht zu 20 Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Er war geständig, seine Mutter getötet zu haben, indem er mit einem Brotmesser auf sie einstach: "Es war blinde Wut." Vorausgegangen sei "ein ganz normaler Familienstreit". Er habe sich bei einem Zustelldienst etwas zu essen bestellen wollen, der Mutter habe das nicht gepasst.

Justiz relativiert nach angeblicher Misshandlung von Frau

Paris - Im Fall einer angeblich jahrelang von ihrem deutschen Mann gefangengehaltenen Frau hat die französische Justiz zu Vorsicht vor schnellen Schlüssen gemahnt. Die Polizisten hätten keine eindeutigen Hinweise darauf entdeckt, dass die 53-Jährige in der Wohnung eingesperrt worden sei, sagte der Staatsanwalt von Saargemünd, Olivier Glady, am Montagabend.

Prozessfinale um nach Drogenkonsum gestorbene 19-Jährige

Wien - Am Landesgericht wird am Dienstag der Prozess um eine 19-Jährige fortgesetzt, die in der Nacht auf den 6. Dezember 2022 im Eingangsbereich einer Wohnhaus-Anlage in Wien-Döbling tot aufgefunden worden war. Einem mittlerweile 18 Jahre alten Burschen wird in diesem Zusammenhang sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person (� 205 Absatz 1 StGB) und Imstichlassen einer Verletzten mit Todesfolge (� 94 Absatz 2 StGB) angelastet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red