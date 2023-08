Spanischer König beendet Gespräche zur Regierungsbildung

Madrid - Der spanische König Felipe VI. beendet am Dienstag seine Konsultationen mit Parteichefs über die Bildung einer neuen Regierung. Zum Abschluss der zweitägigen Gespräche wird der Monarch am Nachmittag in seiner Residenz im Zarzuela-Palast in Madrid den geschäftsführenden sozialistischen Premier Pedro S�nchez und Oppositionsführer Alberto N��ez Feij�o von der konservativen Volkspartei empfangen. Anschließend könnte Felipe einen der beiden mit der Regierungsbildung beauftragen.

Politikergehälter: Kickl würde Bezüge im Land einfrieren

Wien - FPÖ-Obmann Herbert Kickl hat einen neuen Vorschlag zum Umgang mit den Politikergehältern. Der Nationalrat solle in seiner Sitzung vor Jahresende diese nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene einfrieren, schlug er im ORF-"Sommergespräch" am Montag vor. Dies könne nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zustande gekommen. Daher lud er ÖVP und SPÖ ein, einen dementsprechenden Antrag zu unterstützen.

BRICS-Gipfel in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

Johannesburg - Die Allianz fünf aufstrebender Volkswirtschaften BRICS kommt ab Dienstag zu ihrem 15. Gipfel in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg zusammen. Im Vordergrund des Spitzentreffens, das bis Donnerstag dauert, steht die Erweiterung der Gruppe. Bisher gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu "BRICS plus" werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen.

Athen hilft bei F-16-Ausbildung ukrainischer Piloten

Athen - Griechenland hat seine Beteiligung an der Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets zugesagt. Athen werde sich "an der Ausbildung unserer Piloten" beteiligen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag während seines Besuchs in Athen bei einem Pressetermin mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Am Sonntag hatten Dänemark und die Niederlande Selenskyj bei seinen Besuchen die Lieferung von F-16-Jets aus US-Produktion zugesagt.

Russische Schüler sollen Steuerung von Drohnen lernen

Moskau - Russische Jugendliche sollen ab dem im September beginnenden Schuljahr die Steuerung von Drohnen lernen. Wie aus einem am Montag vom Bildungsministerium veröffentlichten Lehrplan hervorgeht, sollen die Schüler lernen, wie Drohnen militärisch eingesetzt werden und die Steuerung auch selbst praktisch üben. Den Angaben zufolge soll es auch darum gehen, gegnerische Drohnen abzuwehren. Der Drohnenkurs richtet sich den Angaben zufolge an Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren.

ECOWAS: Angekündigte Übergangsphase im Niger "inakzeptabel"

Niamey - Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hat die Ankündigung einer Übergangsphase zu einer zivilen Regierung durch die neuen Militärmachthaber im Niger zurückgewiesen. "Ein dreijähriger Übergang ist inakzeptabel", sagte der ECOWAS-Beauftragte für Sicherheit und politische Angelegenheiten, Abdel-Fatau Musah, in einem am Montag ausgestrahlten Interview mit Al-Jazeera. "Wir wollen, dass die verfassungsmäßige Ordnung so schnell wie möglich wiederhergestellt wird."

Nach Tod von Mädchen in Therme Prozess gegen Vater

Eisenstadt - Nach dem Tod eines Mädchens in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) im März muss sich am Dienstag dessen Vater wegen grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht Eisenstadt verantworten. Die Fünfjährige konnte noch nicht schwimmen und war ohne Schwimmhilfe in rund 1,9 Meter tiefes Wasser gesprungen, während der Mann über 20 Minuten im Thermenrestaurant und im Außenbereich war.

