Märkte in Fernost uneins

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch zunächst schwächer.

Der ATX verlor schon kurz nach dem Auftakt und blieb auch weiterhin auf negativem Terrain. Er verabschiedete sich letztlich 0,62 Prozent tiefer bei 4.396,34 Zählern.

Der ATX an der Wiener Börse hat sich am Mittwoch belastet vom Dividendenabschlag der OMV-Aktie mit leichterer Tendenz gezeigt. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen klar nach oben. Positive Vorgaben hatten die US-Börsen am Vorabend geliefert. An den US-Börsen hatten solide Arbeitsmarktdaten unterstützt.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene voestalpine mit einer Zahlenvorlage in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legte zur Wochenmitte weiter zu.

Der DAX tendierte zum Handelsbeginn fester. Auch im weiteren Verlauf fuhr er Gewinne ein und kletterte am frühen Mittag bei 24.346,15 Zählern auf ein neues Rekordhoch. Im Späthandel wurden die Zuschläge etwas kleiner. Sein Schlussstand: 24.276,46 Punkte.

Gewinne an den US-Börsen und Asien sowie Steuersenkungspläne in Deutschland gaben Auftrieb. So will die Bundesregierung mit Steuerentlastungen dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder mehr investiert und aus der Krise kommt. Dafür beschloss das Kabinett in Berlin ein milliardenschweres Paket mit erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen und Elektrofahrzeuge.

Eine Äußerung von US-Präsident Donald Trump, dass es schwierig sei, mit Chinas Staatschef Xi einen Handelserfolg zu erzielen, wirkte dem positiven Verlauf letztlich nicht wirklich entgegen. "Der Zenit der Zollrhetorik scheint nach Meinung des Marktes eindeutig überschritten", schrieben die Experten von Index Radar. "Anstatt Panik erleben wir Gelassenheit - bisweilen gar Gleichgültigkeit." Die in Kraft getretene Verdoppelung der US-Zölle auf Stahl und Aluminium von 25 auf 50 Prozent werde einfach ignoriert.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich uneinheitlich.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,22 Prozent tiefer bei 42.428,08 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging unterdessen 0,32 Prozent höher bei 19.460,49 Zählern in den Feierabend.

An den New Yorker Aktienmärkten hielten sich die Kursausschläge angesichts mäßiger Konjunkturdaten in Grenzen. Die nun in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium schreckte die Anleger nicht. Die US-Privatwirtschaft hat im Mai deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Der am Dienstag veröffentlichte "Jolts"-Bericht, welcher Beschäftigung, Entlassungen, offene Stellen und Kündigungen in der amerikanischen Wirtschaft erfasst, hatte noch ein freundlicheres Bild vom dortigen Arbeitsmarkt gezeichnet.

Zudem trübte sich die vom Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) ermittelte Stimmung im Dienstleistungssektor der USA im vergangenen Monat unerwartet ein. Der Wert liegt erstmals seit Juni 2024 knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Derweil fiel eine zweite Schätzung des entsprechenden Einkaufsmanagerindex von S&P Global besser als erwartet aus.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,46 Prozent auf 37.573,55 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um leichte 0,07 Prozent an auf 3.378,48 Einheiten.

Und auch in Hongkong geht es nach oben: Der Hang Seng zieht um 0,55 Prozent an auf 23.785,03 Zähler (MEZ: 07:40).

Die Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX