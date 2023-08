Tote und Verletzte durch russische Angriffe in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Belgorod - Durch russischen Beschuss und Angriffe mit Drohnen sind in der Ukraine mindestens sechs Zivilisten getötet worden. Im nordostukrainischen Gebiet Sumy wurden in der Stadt Romny bei einem Drohnenangriff auf eine Schule mindestens zwei Lehrer getötet, teilte Innenminister Ihor Klymenko am Mittwoch mit. Im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden laut Behörden drei Zivilisten getötet. Im südukrainischen Gebiet Cherson starb mindestens ein Mensch durch russische Attacken.

BRICS-Staaten debattieren gemeinsame Währung und Erweiterung

Johannesburg - Die BRICS-Staaten haben am Mittwoch auf ihrem Gipfel über eine Erweiterung und die Möglichkeit diskutiert, Geschäfte ohne die Nutzung von Dollar abzuwickeln. Man habe über die Verwendung lokaler Währungen gesprochen, um gegenseitigen Handel und Investitionen zu erleichtern, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber am Mittwoch. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte in einer Video-Botschaft, dass Russland den nächsten Gipfel ausrichten wolle.

Schallenberg: "Wir werden Russland nicht davonkommen lassen"

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Mittwoch wegen der russischen Invasion der Ukraine eine klare Botschaft nach Moskau gesendet. Beim Gipfeltreffen der Krim-Plattform, an dem Schallenberg laut Aussendung des Außenministeriums am Nachmittag virtuell teilgenommen hat, meinte er laut Redetext: "Wir werden Russland nicht mit diesem Verbrechen davonkommen lassen. Österreich setzt sich an vorderster Front für die Einrichtung eines Sondertribunals ein."

Ermittlungen rund um Ministeriumsumfragen bei Demox-Institut

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt rund um von mehreren ÖVP-geführten Ministerien in den Jahren 2021 und 2022 in Auftrag gegebenen Umfragen beim Demox-Institut. Es gehe um den Verdacht der Untreue, des Betrugs und der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen - "durch die Beauftragung von Ministeriumsumfragen mangels sachlicher Notwendigkeit", gab die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. Die ÖVP wies Vorwürfe zurück.

Indien gelang Mondlandung

Neu-Delhi/Wien - Indien hat als viertes Land überhaupt eine sanfte Landung auf dem Mond geschafft. Die Mondsonde "Chandrayaan-3" habe am Mittwochabend indischer Ortszeit wie geplant auf dem Erdtrabanten aufgesetzt, teilte die indische Weltraumbehörde ISRO mit. "Sanfte Landung auf dem Mond. Indien ist auf dem Mond", sagte der Chef der Weltraumbehörde ISRO, Sreedhara Panicker Somanath, kurz danach.

Banken stellen Unterstützung für Kreditnehmende in Aussicht

Wien - Die Banken greifen Kreditnehmenden, die wegen des steigenden Zinsdrucks in Not geraten, mit einem Verzicht auf Mahnspesen und Verzugszinsen unter die Arme. Außerdem beraten sie über einen Hilfstopf im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich, verkündete der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ), Willibald Cernko, am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Für Sparzinsen wird es ein Transparenzportal geben.

Ungarn: Fast 1.500 Menschenhändler aus Haft entlassen

Budapest/Wien - Ungarn hat in den vergangenen vier Monaten offiziellen Angaben zufolge 1.468 wegen Menschenhandels verurteilte Strafgefangene freigelassen. Die "Inhaftierten ausländischer Nationalität" seien aus der Haft entlassen worden, erklärte die nationale Strafvollzugsbehörde am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Budapest hatte die Freilassung inhaftierter Schlepper bereits Ende April beschlossen - und dies mit einer Überbelegung der Gefängnisse im Land begründet.

Deutsche Regierung will Einbürgerungen erleichtern

Berlin - Das deutsche Kabinett hat einen Entwurf von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht am Mittwoch gebilligt. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will es für Ausländer in Deutschland erleichtern, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten. Mit niedrigeren Hürden für die Einbürgerung will Berlin auch Anreize für Fachkräfte setzen. Die Vorlage geht nun in den Bundestag. Erst wenn das Parlament zustimmt, kann sie in Kraft treten.

