Tausende Tote nach Unwettern in Libyen befürchtet

Tripoli - Nach heftigen Unwettern in Libyen befürchtet die Regierung im Landesosten Tausende Tote. Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland, Osama Hammad, sagte am Montag dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als Zweitausend Tote zu befürchten. Tausende weitere Menschen in dem Land mit knapp sieben Millionen Einwohnern seien vermisst. Unabhängige Informationen zu Todesopfern gab es zunächst nicht.

Knapp 2.900 Todesopfer nach Erdbeben in Marokko

Rabat - Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist auf 2.862 gestiegen. Wie das Innenministerium Montagabend mitteilte, wurden außerdem bisher 2.562 Verletzte gezählt. Der marokkanische Justizminister Abdel Latif Wehbe sagte dem Sender Al-Arabiya, dass Rettungskräfte noch immer Schwierigkeiten hätten, entlegene Dörfer in den Bergen zu erreichen. Die Behörden hätten mittlerweile Feldlazarette nahe dem Epizentrum eingerichtet, um dort Verletzte zu versorgen.

Schallenberg trifft politische Führung im Irak

Wien/Bagdad - Außenminister Alexander Schallenberg ist am Dienstag und Mittwoch im Irak zu Gast. In Bagdad sind am Dienstag Treffen mit Staatspräsident Abdul Latif Rashid, Premier Mohammed Shia' al-Sudani und Außenminister Fuad Hussein geplant. Zudem wird die österreichische Botschaft Bagdad feierlich wiedereröffnet. Am Mittwoch ist in Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, ein bilaterales Wirtschaftsforum geplant. "Es ist wichtig, dass wir Präsenz zeigen", so Schallenberg.

Erneuerbaren-Wärme-Gesetz laut Koalition auf Schiene

Wien - Das im vergangenen Jahr angekündigte und bis dato noch nicht finalisierte Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG) befindet sich laut Türkis-Grün weiter auf Schiene. "Die Verhandlungen zum EWG (Erneuerbare-Wärme-Gesetz) gehen zügig weiter", betonten ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber der APA. Zuvor hatte ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf mit Kritik aufhorchen lassen.

USA gedenken der Terroranschläge vom 11. September

New York - 22 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 haben die Menschen in den USA am Montag mit zahlreichen Veranstaltungen der Opfer gedacht. Bei einer Gedenkfeier in New York lasen Angehörige die Namen der rund 3000 bei den Anschlägen ums Leben gekommenen Menschen vor. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris und New Yorks Bürgermeister Eric Adams nahmen an der Veranstaltung teil.

Nehammer und Söder beraten über Migrationspolitik

München - Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) nehmen am Dienstag an den Beratungen mit dem bayrischen Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Im Zentrum der Gespräche stehen die Themen Migration und Sicherheit sowie Wirtschaft und Energieversorgung. Im Rahmen des Arbeitsbesuches werden Nehammer und Söder sowie Karner und der bayrische Innenminister Joachim Herrmann auch bilaterale Arbeitsgespräche führen.

Oberstes Gericht in Israel berät über Justizumbau

Tel Aviv - Israels Oberstes Gericht will sich am Dienstag mit dem höchst umstrittenen Justizumbau der rechts-religiösen Regierung befassen. Erstmals in der Geschichte des Staates kommen dazu am Vormittag (8.00 Uhr MESZ) alle 15 Richter zusammen, um über Petitionen gegen eine jüngst verabschiedete Gesetzesänderung zu beraten. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch unklar. Es wird erwartet, dass die Beratungen mehrere Wochen dauern könnten.

Prozess um Vergewaltigung vor U-Bahn-Station in Wien

Wien - Wegen Vergewaltigung wird am Dienstag am Landesgericht gegen einen 24-Jährigen verhandelt, der am 18. März eine junge Wienerin durch die halbe Stadt verfolgt hatte und sie vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben soll. Die 26-Jährige hatte in der Diskothek U4 gefeiert und war dann mit der U-Bahn heimgefahren - ohne zu bemerken, dass ihr der Angeklagte, der sie in der Disco belästigt hatte, folgte. Nachdem sie aus der U-Bahn ausgestiegen war, fiel er über sie her.

