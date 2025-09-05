ATX
|
4 597,61
|
-24,43
|
-0,53 %
|Wochenperformance
|
05.09.2025 18:06:00
KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 597,61
|-0,53%
