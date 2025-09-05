ATX

4 597,61
-24,43
-0,53 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
Wochenperformance 05.09.2025 18:06:00

KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Funktionsweise, Vor- und Nachteile: Das versteht man unter Aktien-Token
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla überrascht mit neuem Leasing-Deal ganz ohne Anzahlung

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    ATX 4 597,61 -0,53%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    18:06 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    17:23 2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
    16:12 Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot
    04.09.25 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
    03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025

    Börse aktuell - Live Ticker

    Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Handel in Asien endet mit Gewinnen
    Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigen sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen